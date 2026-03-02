Трамп впервые назвал сроки войны в Иране

Президент США Дональд Трамп во время выступления на церемонии награждения медалями Почета в Белом доме рассказал, сколько продлится военная операция «Эпическая ярость», которую он начал против Ирана. Запись полного выступления приводит Associated Press.

«Мы уже значительно опережаем запланированные сроки. Но каким бы ни был срок, это нормально. Сколько бы времени ни потребовалось, мы будем действовать. И действуем с самого начала. Изначально мы рассчитывали на четыре-пять недель, но у нас есть возможности продолжать гораздо дольше», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США якобы еще не начали всерьез бить по Ирану, но уже разносят военные объекты страны «в пух и прах». После этого Трамп анонсировал большую волну ракетных ударов, которые «начнутся совсем скоро».

Главной целью военной операции против Ирана назвал уничтожение ракетного производства страны, ликвидацию его военно-морского флота. По мнению главы Белого дома, США не могут допустить появления ядерного оружия в Иране.

Режим аятолл на момент начала войны якобы уже обладал ракетами, способными поразить Европу. И вскоре, по словам Трампа, Иран готовился создать ракеты, которые были бы способны достичь Америки.

«Сегодня кто-то сказал: «Ну, президент хочет сделать это очень быстро, иначе ему это надоест». Мне это не надоест. В этом нет ничего скучного», — добавил Трамп.

Он также признал, что после начала боевых действий в Иране погибли четыре американских военных.

Израильский чиновник сообщал 28 февраля, что совместные удары США и Израиля по Ирану продлятся как минимум четыре дня. По его словам, операция рассчитана на несколько этапов и будет носить интенсивный характер. В первый день ракетных ударов в своей официальной резиденции был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.