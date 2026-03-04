Выбран новый лидер Ирана

Совет экспертов Ирана избрал сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны. Решение было принято под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), утверждает оппозиционный ресурс Iran International.

«Новый лидер должен обладать религиозным статусом, многолетним опытом внутри системы и не создавать самостоятельного центра силы. В приоритете — сохранение, а не радикальная трансформация», — отмечала в разговоре с «Осторожно Media» специалист по внутренней политике Ирана Раванди-Фадаи.

Издание отмечает, что Моджтаб Хаменеи является ставленником КСИР — наиболее радикальной части иранской элиты, которая фактически контролирует страну и выступает против каких-либо компромиссов с США. Ранее посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни исключил какие-либо переговоры с администрацией Белого дома.

«На данный момент мы очень сомневаемся в целесообразности переговоров… Единственный язык для разговора с Соединенными Штатами — это язык обороны. Я не думаю, что сейчас подходящее время для каких-либо переговоров с нашей стороны», — заявил посол.

В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что иранские переговорщики прямо угрожали созданием ядерного оружия.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стыда, что они контролируют 460 килограммов 60-процентного обогащенного урана и что им известно, что этого достаточно для создания 11 ядерных бомб», — рассказал Уиткофф.

Трамп сообщил о начале военной операции против Ирана 28 февраля. США и Израиль нанесли совместные массированные ракетные атаки по иранской территории. В ходе первых ударов погиб бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который находился у власти 37 лет.