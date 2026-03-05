Опубликован рейтинг стран с наибольшим числом миллиардеров

Страной с самым большим числом миллиардеров в мире стал Китай, следует из рейтинга Hurun Global Rich List.

В КНР компания насчитала 1110 миллиардеров — это на 280 человек больше, чем годом ранее. Таким образом страна обогнала в рейтинге США, где было зафиксировано 1000 миллиардеров — на 130 больше, чем в прошлом году.



При этом, как говорится в отчете, 42 человека, попавших в список, родились в Китае и были отнесены к нему в рейтинге, но сейчас живут в США или странах Юго-Восточной Азии, в частности в Сингапуре, Индонезии и на Филиппинах.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

На третьем месте в рейтинге оказалась Индия с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в 2025-м. Германия обогнала Великобританию и поднялась на четвертое место со 171 именем в перечне. Россия расположилась на седьмом месте — к ней отнесли 105 миллиардеров.

Всего в мире Hurun Global насчитала 4020 миллиардеров. В компании отметили, что этот показатель впервые за 15 лет существования рейтинга превысил четыре тысячи человек. Глобально в список добавили 578 имен, то есть почти половина из них относится к Китаю.

Помимо этого, 70%, или 2900 человек, попавших в список, не были в нем десять лет назад. Это демонстрирует, насколько изменились способы получения состояния, говорится в отчете.

Во всем мире 114 миллиардеров заработали состояние на компаниях, связанных с искусственным интеллектом. При этом 46 из них впервые вошли в список, таким образом ИИ стал сферой, где в последние годы чаще всего появляются новые миллиардеры.

Приемные родители годами растлевали детей Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит Мир 14 минут чтения

Самым богатым человеком в мире Hurun Global признал главу SpaceX и Tesla Илона Маска — его состояние компания оценила в 792 миллиарда долларов. За год оно выросло на 89%. Далее идут основатель Amazon Джефф Безос с активами на 300 миллиардов долларов и сооснователь Google Ларри Пейдж с 271 миллиардом долларов.