«Оземпик» оказался полезен при борьбе с алкогольной зависимостью

2 минуты чтения 11:26

Препараты для похудения, такие как «Оземпик» и «Мунджаро», могут помочь людям избавиться от алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости. Об этом говорится в новом исследовании ученых из США, пишет The Guardian.

Речь идет о препаратах на основе ГПП-1 (агонисты рецепторов глюканоподобного пептида-1), применяемые для контроля сахарного диабета второго типа, лечения ожирения и снижения массы тела. Эти препараты стимулируют выработку инсулина в ответ на повышение уровня сахара в крови и уменьшают секрецию глюкагона, благодаря чему снижается концентрация глюкозы. Кроме того, они замедляют переваривание пищи и усиливают чувство насыщения организма.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 606 434 ветеранов США с диабетом второго типа, за которыми наблюдали в течение трех лет. Результаты показали, что препараты ГПП-1 снижают у людей риск развития алкогольной зависимости на 18%, вероятность употребления каннабиса на 14%, кокаина — на 20%, никотина — на 20% и опиоидов — на 25%.

Кроме того, у людей, уже употребляющих психоактивные вещества, препараты для снижения веса снижали риск передозировки на 39%, обращения за неотложной медицинской помощью — на 31%, а риск смерти — на 50%.

«Это исследование дополняет растущий объем научных данных о том, могут ли препараты ГПП-1 влиять на мозговые механизмы, связанные с системой вознаграждения и формированием зависимости», — отметила президент Королевского фармацевтического общества Великобритании, профессор Клэр Андерсон.

При этом она подчеркнула, что речь идет о наблюдательном исследовании, поэтому его результаты не доказывают, что такие препараты способны предотвращать или лечить зависимость.

Директор по корпоративным вопросам Национальной фармацевтической ассоциации Гарет Джонс назвал работу значимой и отметил, что лечение ожирения может иметь дополнительные терапевтические преимущества. По его словам, ученые продолжают изучать долгосрочные эффекты препаратов ГПП-1, однако «уже ясно, что лечение ожирения может положительно влиять на широкий спектр показателей здоровья у пациентов».

