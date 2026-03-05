Представлен первый в мире беспилотник из бамбука

В Китае создали первый в мире беспилотник, частично изготовленный из композитных материалов на основе бамбука. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на государственное агентство КНР Xinhua.

В прошлом месяце аппарат успешно прошел летные испытания в городе Тяньцзинь, говорится в материале. По информации агентства, дрон оказался более чем на 20% легче и на столько же дешевле стандартных моделей из углеродного волокна.

Беспилотник разрабатывали Международный центр по бамбуку и ротангу, Нинбоский научно-исследовательский инновационный институт Пекинского университета авиации и космонавтики, а также компания Long Bamboo Technology Group.

В итоге 25% конструкции аппарата изготовлены из материала на основе бамбука, в том числе неподвижное крыло и обшивка фюзеляжа. Размах крыла беспилотника — 2,5 метра, вес — около семи килограммов. Дрон способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, развивать крейсерскую скорость более 100 километров в час и оставаться в воздухе более часа.

По словам разработчиков, композитные материалы на основе бамбука могут в итоге заменить традиционное для производства дронов углеродное волокно. Оно прочное, но при этом требует значительных энергозатрат при производстве и с трудом поддается разложению. Новый материал, как утверждается, примерно в четыре раза дешевле и позволяет существенно снизить затраты на производство дронов.

Разработчики полагают, что материалы на основе бамбука могут применяться не только в беспилотниках. Например, по их мнению, такие композиты могут стать экологичной альтернативой для электрического транспорта, морской техники или спутников.