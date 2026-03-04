EN
Видео секса и банковские данные владельцев умных очков попали в руки сотрудников Meta

2 минуты чтения

Новые «умные» очки Ray-Ban от компании Meta, владельца Facebook, собирают личные видео пользователей и передают их команде сотрудников для обучения  систем искусственного интеллекта, говорится в новом расследовании шведских изданий Svenska Dagbladet и Göteborgs-Posten. Источники внутри субподрядчика Meta сообщили, что они видят записи, на которых владельцы очков занимаются сексом, обсуждают преступления и вводят банковские реквизиты.

«Мы видим все — от гостиных до обнаженных тел. В базах данных Meta есть такой контент. Люди могут записывать себя ненадлежащим образом и даже не знать, что они записывают. Это реальные люди, такие же, как ты и я», — рассказал один из собеседников изданий.

В новом расследовании журналисты журналисты опросили более 30 сотрудников компании Sama в Кении, субподрядчика Meta. Их офис находится в Найроби, где тысячи людей обучают системы ИИ распознавать и интерпретировать объекты и действия.

Эти сотрудники, которых называют аннотаторами данных, выполняют «ручную работу» для обучения ИИ. Например, на экранах они выделяют рамки вокруг объектов, регистрируют пиксели, идентифицируют автомобили, лампы, людей и другие элементы. Каждое изображение должно быть описано, помечено и проверено на качество.

Однако, как выяснилось, в этот офис попадают и довольно чувствительные материалы.

«Это могут быть любые темы. Мы видим чаты, где кто-то говорит о преступлениях или протестах. Это не просто приветствия, это могут быть и очень мрачные вещи. Есть также сцены секса, снятые с помощью умных очков — кто-то носит их во время секса. Вот почему это так чрезвычайно деликатно. В нашем офисе повсюду установлены камеры, и вам не разрешается приносить с собой свои телефоны или любые устройства, которые могут записывать», — рассказал один из сотрудников Sama.

При этом, по словам другого собеседника изданий, работа с такими материалами вызывает у многих сотрудников дискомфорт. «Когда смотришь эти видео, такое ощущение, что заглядываешь в личную жизнь других людей. Но это работа — ты должен выполнять ее. Если начнешь задавать вопросы, тебя могут уволить», — сказал он.

Журналисты выяснили, что отказаться от передачи данных через «умные» очки практические невозможно. Даже если пользователь не хочет делиться видео или аудио, взаимодействие с ИИ локально на телефоне невозможно.

Компания Meta не ответила на запросы журналистов о том, куда именно поступают аудио- и видеоматериалы пользователей и как долго они хранятся.

