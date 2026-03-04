EN
СМИ: Россия тайно продала Ирану ПО для слежки

2 минуты чтения

Иран приобрел российскую систему распознавания лиц FindFace компании NtechLab через сеть подставных структур. Об этом говорится в совместном расследовании французской газеты Le Monde и консорциума Forbidden Stories.

По данным журналистов, сделка была заключена в 2019–2021 годах. Иранская компания Rasadco приобрела систему FindFace у NtechLab, после чего вошла в состав более крупной структуры Kama. В дальнейшем программное обеспечение перепродали иранским государственным органам — в том числе Министерству разведки и городским властям Мешхеда.

Как утверждают авторы расследования, одна из компаний-посредников связана с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

С 2023 года NtechLab находится под санкциями Евросоюза и США за содействие слежке за журналистами и противниками войны в Украине. Ранее сообщалось, что основатели компании уехали из России в 2021–2022 годах.

Система FindFace позволяет анализировать записи с различных камер — уличных, в метро и магазинах — и сопоставлять их с базами данных фотографий из паспортов и водительских удостоверений. The Bell, ссылаясь слова на иранского исследователя в области цифровой безопасности Нимы Фатеми, пишет, что эта технология дает режиму возможность идентифицировать участников протестов без присутствия силовиков на улицах во время акций.

Камеры со встроенной функцией распознавания лиц появились в Москве в 2017 году. До этого технологию FindFace использовали, чтобы найти по фото профиль человека «ВКонтакте».

Ранее в российских провоенных телеграм-каналах, в частности, «Мир сегодня с «Юрий Подоляка»» появились сообщения о том, что в обломках иранских дронов, атаковавших британскую базу ВВС на Кипре, обнаружили помехозащищенную антенну «Комета» российского производства.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
