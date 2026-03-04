EN
Интернет и мемы

Демонстрация неудач и страданий вместо богатства стала модной в сети

2 минуты чтения 15:05

Новый тренд набирает популярность среди китайской молодежи — вместо публикаций, демонстрирующих богатство и успех, молодые люди рассказывают об экономии, трудностях и неудачах, пишет издание South China Morning Post.

В публикации говорится, что мода зародилась еще два года назад. Основоположником нового тренда, как утверждается, стал пользователь, опубликовавший пост о соседе и стиральном порошке. «Мой сосед по комнате купил два пакета стирального порошка всего за один фен (одна сотая часть юаня), из-за чего я не спал две ночи», — говорилось в публикации, собравшей более 50 тысяч лайков.

В другом собравшем тысячи лайков посте пользовательница делилась переживаниями по поводу удачной покупки друга. «Я в отчаянии стиснула зубы, узнав, что мой друг купил 100 листов бумаги формата А4 всего за 0,99 юаня», — написала она.

Помимо хвастовства экономией или зависти чужой удачной покупке, среди молодых китайцев стало модно делиться своими неудачами и страданиями. Особенно много таких публикаций появляется в канун китайского Нового года, когда молодые люди традиционно встречаются с родственниками, чтобы отпраздновать.

Новый тренд, говорится в публикации издания, знаменует значительный культурный сдвиг, так как до сих пор молодые люди стремились вернуться домой с рассказами об успехах и достижениях.

«Когда все делятся своими неудачами, я не испытываю тревоги, связанной со сравнением богатства; вместо этого я нахожу облегчение в осознании того, что все сталкиваются с трудностями», — прокомментировал новый тренд один из пользователей сети.

Другие комментаторы заявили, что демонстрация трудностей заставляет окружающих относиться к автору лучше, в отличие от хвастовства богатством и успехами. По их словам, «если вы признаетесь, что живете не очень хорошо, другие не будут вас критиковать» и наоборот — «если вы будете утверждать, что живете в достатке, вы станете мишенью».

