Черепаха по кличке Поркчоп вернулась в море после тяжелой травмы

Сотрудники Тихоокеанского океанариума помогли калифорнийской морской черепахе по кличке Поркчоп вернуться в море. Под присмотром специалистов она прошла полный курс годовой реабилитации, говорится на сайте океанариума.

Подрастающую черепаху выпустили у берегов реки Сан-Габриэль. Это место выбрали из-за его близости к местной популяции зеленых морских черепах.

Впервые Поркчопа заметили 5 марта 2025 года. Волонтеры, обследовавшие реку, заметили, что животное застряло и не могло выплыть: монофильная леска туго обмоталась вокруг переднего плавника животного.

После подробного обследования специалисты установили, что один из передних плавников Поркчопа на 90% потерял кровообращение из-за сильного перетягивания леской. В результате часть тканей плавника омертвела.

Рентгеновские снимки также выявили рыболовный крючок, застрявший в задней части рта черепахи, говорится в пресс-релизе Тихоокеанского океанариума. Позже крючок и омертвевшую ткань с плавника успешно удалили.

В течение следующих месяцев специалисты по уходу за животными обрабатывали раны Поркчопа, следили за его заживлением и помогали черепахе постепенно восстанавливать силы.

«Когда мы впервые познакомились с этой черепахой, мы не знали, каков будет исход, поскольку ее состояние было критическим. Мы очень рады, что Поркчоп смог выздороветь и набраться сил настолько, что смог вернуться домой», — сказал ветеринар Тихоокеанского океанариума, доктор Бриттани Стивенс.

Недавно в океанариуме открылось новое помещение, которое включает в себя реабилитационный бассейн емкостью около 15 тысяч литров. В нем будут размещаться морские черепахи, найденные в округе Лос-Анджелес и за его пределами. Поркчоп стал первой спасенной черепахой, которая воспользовалась новой реабилитационной зоной в Тихоокеанском аквариуме.