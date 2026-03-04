EN
Черепаха по кличке Поркчоп вернулась в море после тяжелой травмы

2 минуты чтения 01:32 4 марта | Обновлено: 01:34 4 марта
Черепаха по кличке Поркчоп вернулась в море после тяжелой травмы

Сотрудники Тихоокеанского океанариума помогли калифорнийской морской черепахе по кличке Поркчоп вернуться в море. Под присмотром специалистов она прошла полный курс годовой реабилитации, говорится на сайте океанариума. 

Подрастающую черепаху выпустили у берегов реки Сан-Габриэль. Это место выбрали из-за его близости к местной популяции зеленых морских черепах.

Впервые Поркчопа заметили 5 марта 2025 года. Волонтеры, обследовавшие реку, заметили, что животное застряло и не могло выплыть: монофильная леска туго обмоталась вокруг переднего плавника животного. 

После подробного обследования специалисты установили, что один из передних плавников Поркчопа на 90% потерял кровообращение из-за сильного перетягивания леской. В результате часть тканей плавника омертвела. 

Рентгеновские снимки также выявили рыболовный крючок, застрявший в задней части рта черепахи, говорится в пресс-релизе Тихоокеанского океанариума. Позже крючок и омертвевшую ткань с плавника успешно удалили. 

В течение следующих месяцев специалисты по уходу за животными обрабатывали раны Поркчопа, следили за его заживлением и помогали черепахе постепенно восстанавливать силы. 

«Когда мы впервые познакомились с этой черепахой, мы не знали, каков будет исход, поскольку ее состояние было критическим. Мы очень рады, что Поркчоп смог выздороветь и набраться сил настолько, что смог вернуться домой», — сказал ветеринар Тихоокеанского океанариума, доктор Бриттани Стивенс.

Недавно в океанариуме открылось новое помещение, которое включает в себя реабилитационный бассейн емкостью около 15 тысяч литров. В нем будут размещаться морские черепахи, найденные в округе Лос-Анджелес и за его пределами. Поркчоп стал первой спасенной черепахой, которая воспользовалась новой реабилитационной зоной в Тихоокеанском аквариуме.

Фото:Aquarium of the Pacific

