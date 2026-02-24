Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам

В старейшем государственном исследовательском университете Будапешта ученые проверили, нуждаются ли кошки в эмоциональной поддержке хозяев. Также исследователи хотели выяснить, действительно ли кошки не проявляют выраженной привязанности к человеку, сообщает The Times.

В эксперименте участвовали 15 кошек. Животных помещали в изолированную комнату. Кошки находились в помещении либо с их хозяином, либо с незнакомцем, либо с обоими, либо вообще без людей. Таким образом авторы исследования хотели отследить признаки привязанности у кошек.

Результат всех экспериментов оказался одинаковым: кошки не искали своего владельца в неизвестном помещении и не контактировали с ним чаще, чем с незнакомцем. Исследователи не обнаружили существенной разницы в отношении кошек к хозяину, с которым они жили, и к незнакомой женщине, с которой они были знакомы всего несколько минут.

Также The Times отмечает, что дружелюбные кошки, как правило, одинаково охотно принимали почесывание подбородка и от хозяев, и от незнакомцев. Тогда как настороженные кошки одинаково неуверенно относились и к тем, и к другим.

«Кошки могут ладить с нами, но они не зависят от помощи или безопасности, которые мы можем им предоставить. Собаки очень сильно зависят от поддержки человека, когда сталкиваются с проблемой, в отличие от кошек», — заявил руководитель проекта Питер Понграц.

Исследователи добавляют, что эмоциональная отчужденность и самостоятельность кошек объясняются в том числе их природой. Издание пишет со ссылкой на ученых, что кошки остаются хищниками. И тот факт, что кошки жили с человеком на протяжении тысячелетий во многом объясняется наличием в людских домах и фермах их главной добычи — грызунов.

«Кошки и люди, безусловно, могут быть друзьями, и домашним кошкам выгодно общаться с людьми, чтобы те заботились о них. Но они не так зависимы, как собаки», — добавил Понграц.

В свою очередь, у собак есть детско-родительские отношения со своими владельцами. Они очень сильно зависят от поддержки человека, когда сталкиваются с проблемой, в отличие от кошек.