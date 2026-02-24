EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам

2 минуты чтения 00:20 24 февраля | Обновлено: 00:21 24 февраля
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам

В старейшем государственном исследовательском университете Будапешта ученые проверили, нуждаются ли кошки в эмоциональной поддержке хозяев. Также исследователи хотели выяснить, действительно ли кошки не проявляют выраженной привязанности к человеку, сообщает The Times.

В эксперименте участвовали 15 кошек. Животных помещали в изолированную комнату. Кошки находились в помещении либо с их хозяином, либо с незнакомцем, либо с обоими, либо вообще без людей. Таким образом авторы исследования хотели отследить признаки привязанности у кошек.

Результат всех экспериментов оказался одинаковым: кошки не искали своего владельца в неизвестном помещении и не контактировали с ним чаще, чем с незнакомцем. Исследователи не обнаружили существенной разницы в отношении кошек к хозяину, с которым они жили, и к незнакомой женщине, с которой они были знакомы всего несколько минут.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Также The Times отмечает, что дружелюбные кошки, как правило, одинаково охотно принимали почесывание подбородка и от хозяев, и от незнакомцев. Тогда как настороженные кошки одинаково неуверенно относились и к тем, и к другим.

«Кошки могут ладить с нами, но они не зависят от помощи или безопасности, которые мы можем им предоставить. Собаки очень сильно зависят от поддержки человека, когда сталкиваются с проблемой, в отличие от кошек», — заявил руководитель проекта Питер Понграц.

Исследователи добавляют, что эмоциональная отчужденность и самостоятельность кошек объясняются в том числе их природой. Издание пишет со ссылкой на ученых, что кошки остаются хищниками. И тот факт, что кошки жили с человеком на протяжении тысячелетий во многом объясняется наличием в людских домах и фермах их главной добычи — грызунов.

«Кошки и люди, безусловно, могут быть друзьями, и домашним кошкам выгодно общаться с людьми, чтобы те заботились о них. Но они не так зависимы, как собаки», — добавил Понграц.

В свою очередь, у собак есть детско-родительские отношения со своими владельцами. Они очень сильно зависят от поддержки человека, когда сталкиваются с проблемой, в отличие от кошек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pixabay

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине