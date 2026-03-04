Ученые обнаружили способные выжить в космосе бактерии

Микроорганизмы могут выживать при выбросе с поверхности планеты после удара астероида и потенциально перемещаться между небесными телами, включая Землю. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джона Хопкинса. Работа опубликована в журнале PNAS Nexus.

Ученые смоделировали условия, сопоставимые с выбросом пород с Марса после астероидного удара, и проверили, способен ли микроорганизм пережить экстремальное давление и последующее межпланетное путешествие. Речь идет о гипотезе литопанспермии, согласно которой жизнь может распространяться между планетами внутри обломков пород.

В качестве модели исследователи выбрали бактерию Deinococcus radiodurans, известную устойчивостью к холоду, сухости и радиации. Чтобы воспроизвести давление удара, микроорганизмы поместили между металлическими пластинами и выстрелили по ним снарядом из газовой пушки со скоростью до 300 миль в час (483 километра в час). Это позволило создать давление от одного до трех гигапаскалей. Для сравнения, давление на дне Марианской впадины составляет около 0,1 гигапаскаля.

Как показал эксперимент, бактерии выжили почти во всех испытаниях при давлении 1,4 гигапаскаля и в 60% случаев при 2,4 гигапаскаля. При более низких показателях повреждений клеток не выявлено, при более высоких — зафиксированы разрывы мембран и внутренние повреждения. По словам ведущего автора исследования Лили Чжао, оборудование вышло из строя раньше, чем погибли бактерии.

Авторы отмечают, что при ударах астероидов по Марсу выброшенные фрагменты могут испытывать давление около пяти гигапаскалей, хотя часть обломков подвергается меньшей нагрузке. Полученные результаты свидетельствуют, что земная жизнь способна выдерживать более экстремальные условия, чем предполагалось ранее.

Исследование также имеет значение для политики планетарной защиты и космических миссий. В частности, если обломки с Марса могут достигать других тел, включая его спутник Фобос, это может потребовать пересмотра существующих мер предосторожности при отправке аппаратов и возврате образцов на Землю. В дальнейшем ученые планируют изучить, как повторные удары влияют на устойчивость микроорганизмов и способны ли другие формы жизни пережить подобные условия.