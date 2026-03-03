Николь Кидман научилась вскрывать трупы ради роли

Американская актриса Николь Кидман в процессе подготовки к новой роли освоила навыки работы судебного эксперта и научилась проводить вскрытие. Об этом она рассказала в эфире популярного вечернего шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC.

«Да. Если понадобится, я действительно смогу провести вскрытие. Извлечь все органы. И назвать каждый из них», — заявила актриса.

Так скрупулезно Кидман готовилась к съемкам в сериале «Скарпетта», где она исполняет роль судмедэксперта Кей Скарпетты. По словам актрисы, для более убедительного воплощения образа она консультировалась с практикующим специалистом по судебной медицине и изучала профессиональные процедуры.

Сериал основан на серии детективных романов Патрисии Корнуэлл о судебном патологоанатоме Кей Скарпетте. С момента выхода первой книги в 1990 году по всему миру было продано более 120 миллионов экземпляров. Телевизионную адаптацию разработала и написала Элизабет Сарнофф, известная по сериалам «Остаться в живых» (Lost) и «Дедвуд».

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Премьера «Скарпетты» состоится 11 марта 2026 года на онлайн-платформе Prime Video. По сюжету героиня Кидман расследует преступления, используя современные криминалистические технологии, и пытается доказать, что громкое дело из прошлого не поставит под угрозу ее репутацию.

История развивается в двух временных линиях, от начала карьеры Скарпетты в конце 1990-х до ее возвращения в родной город в наши дни. Помимо Кидман, в сериале снялись Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер и Ариана ДеБос.В комментариях под интервью Фэллона с Кидман пользователи также обсуждают недавний развод актрисы с музыкантом Китом Урбаном после 20 лет брака. Сама актриса в эфире шоу не стала подробно говорить о личных обстоятельствах и сосредоточилась на обсуждении сериала и съемочного процесса.