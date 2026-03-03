Названы лучшие драматические сериалы в истории

Издание Collider составило рейтинг 50 лучших драматических сериалов за всю историю. В списке есть как шедевры 1990-х, так и классика нулевых, а также современные произведения.

Первое место по версии Collider занял «Клан Сопрано», выходивший с 1999 по 2007 год. Он рассказывает историю мафиозного босса Тони Сопрано из американского штата Нью-Джерси, его клане и семье.

«Он [“Клан Сопрано”] практически переосмыслил возможности телевизионных шоу. <…> Это захватывающий, грустный, смешной, заставляющий задуматься и напряженный сериал, который с возрастом и каждым новым просмотром становится только лучше», — написал автор подборки Джереми Уркхарт.

Второе место в рейтинге издания занял сериал «Прослушка», выходивший с 2002 по 2008 год. В нем говорится о подразделении полиции в городе Балтимор в США. По сюжету полицейские с помощью прослушки и других спецсредств пытаются довести до суда дело о преступлениях организованных преступных групп, торгующих наркотиками.

Уркхарт отметил, что сериал рассказывает о разных сферах жизни Балтимора, из-за чего к концу просмотра зрители получают представление о работе политиков, журналистов, докеров в порту и других.

«В итоге все эти сюжетные линии и истории персонажей сливаются воедино, и “Прослушка” становится одним из самых насыщенных и прекрасно написанных сериалов всех времен. Не говоря уже о том, что он также фантастически сыгран, хорошо сбалансирован и снят так, что все выглядит очень правдоподобно», — отметил автор подборки.

На третье место Collider поместил сериал «Во все тяжкие», выходивший с 2008 по 2013 годы. Он рассказывает об учителе химии, который узнает, что болен раком легких, и начинает производить метамфетамин, чтобы оплатить лечение и обеспечить семью в случае своей смерти.

«Это захватывающая современная трагедия и, без сомнения, один из самых увлекательных телесериалов последнего времени благодаря плотному и увлекательному сюжету, который никогда не останавливается», — говорится в рейтинге.

В десятку лучших драматических сериалов по версии Collider также вошли «Безумцы» (2007–2015), «Наследники» (2018–2023), «Западное крыло (1999–2006), «Американцы» (2013–2018), «Закон и порядок» (1999–настоящее время), «Клиент всегда мертв» (2001–2005) и «Игра престолов» (2011–2019).