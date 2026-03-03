Непрерывная игра в компьютер довела студента до комы

Медсестра отделения интенсивной терапии по имени Лин Тин рассказала, что во время зимних каникул в больницу экстренно доставили молодого человека. У студента обнаружили кровоизлияние в мозг, пишет MSNews.

Инцидент произошел в Тайване. После разговора с родителями врачи установили, что студент четыре дня и три ночи играл в онлайн-видеоигры, лишь изредка делая небольшие перерывы. К просьбам отдохнуть и поспать парень не прислушивался.

Однажды ночью студент встал из-за компьютера и отправился в ванную. Тогда его родители услышали громкий крик, а когда забежали в туалет, то увидели, что их сын упал в обморок, закатив глаза, рассказала Лин Тин. Уже в больнице врачи определили, что у студента случился разрыв мозговой артерии, которая вызвала сильное кровоизлияние в мозг.

Пострадавшему провели срочную операцию, но даже после хирургического вмешательства его состояние оставалось критическим. Жизненные показатели студента удавалось поддерживать только с помощью специальных лекарств и аппарата искусственной вентиляции легких. Как пишет издание, пациента постепенно ввели в кому.

Однако даже спустя время студент не приходил в сознание, а его организм не подавал признаков восстановления. По словам медсестры, родители видели, что их ребенок якобы продолжает страдать и уже вряд ли вернется в сознание. Тогда они решили отключить сына от систем жизнеобеспечения.

В разговоре с изданием врачи больницы Тайваня отметили, что переутомление, хроническое недосыпание, курение, чрезмерное употребление алкоголя и длительный стресс со временем могут повредить кровеносные сосуды головного мозга, сделав их более хрупкими и склонными к разрыву.