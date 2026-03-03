EN
Мир

Непрерывная игра в компьютер довела студента до комы

2 минуты чтения 21:51

Медсестра отделения интенсивной терапии по имени Лин Тин рассказала, что во время зимних каникул в больницу экстренно доставили молодого человека. У студента обнаружили кровоизлияние в мозг, пишет MSNews.

Инцидент произошел в Тайване. После разговора с родителями врачи установили, что студент четыре дня и три ночи играл в онлайн-видеоигры, лишь изредка делая небольшие перерывы. К просьбам отдохнуть и поспать парень не прислушивался.

Однажды ночью студент встал из-за компьютера и отправился в ванную. Тогда его родители услышали громкий крик, а когда забежали в туалет, то увидели, что их сын упал в обморок, закатив глаза, рассказала Лин Тин. Уже в больнице врачи определили, что у студента случился разрыв мозговой артерии, которая вызвала сильное кровоизлияние в мозг.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Пострадавшему провели срочную операцию, но даже после хирургического вмешательства его состояние оставалось критическим. Жизненные показатели студента удавалось поддерживать только с помощью специальных лекарств и аппарата искусственной вентиляции легких. Как пишет издание, пациента постепенно ввели в кому.

Однако даже спустя время студент не приходил в сознание, а его организм не подавал признаков восстановления. По словам медсестры, родители видели, что их ребенок якобы продолжает страдать и уже вряд ли вернется в сознание. Тогда они решили отключить сына от систем жизнеобеспечения.

В разговоре с изданием врачи больницы Тайваня отметили, что переутомление, хроническое недосыпание, курение, чрезмерное употребление алкоголя и длительный стресс со временем могут повредить кровеносные сосуды головного мозга, сделав их более хрупкими и склонными к разрыву.

