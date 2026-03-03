Победительнице конкурса красоты изуродовали лицо в пятизвездочном отеле

Косметолог из Кирова Надежда Шустова рассказала в своем инстаграме, как на нее напала неизвестная в пятизвездочном отеле Korston Royal в Казани.

36-летняя Шустова рассказала, что 27 февраля вместе с подругой Екатериной поехала в Казань, где в концертном зале отеля выступала группа t.A.T.u. После мероприятия девушки решили зайти в ночной клуб при той же гостинице, где пробыли около получаса.

Затем Надежда пошла в туалет и во время мытья рук положила свой телефон на раковину рядом с собой. По словам косметолога, одна из девушек, находившихся в уборной в тот момент, взяла устройство и хотела положить себе в сумку. Шустова это увидела и «поймала ее за руку».

«На вопрос, почему она берет мой телефон, она начала насмехаться, говорить, что перепутала, в итоге показала совершенно другую модель своего телефона в другом чехле. На что я взяла ее за руку и предложила пройти к охране и поговорить о том, что нельзя брать чужие вещи. После этого она с размаха ударила меня стаканом по лицу», — рассказала Надежда.

Девушка отметила, что не видела этот стакан и не ожидала удара, поэтому не успела закрыть лицо. Стекло разбилось и порезало лицо Шустовой, у нее пошла кровь. Надежда подошла к сотрудникам охраны и попросила их вызвать скорую помощь. Те, по словам косметолога, не торопились это делать.

Кровь, которая капала с лица Надежды на пол, сразу же замывала уборщица. Позже косметологу, по ее словам, все же вызвали скорую помощь и начали давать полотенца. Пока Шустова ждала приезда медиков, на нее пытался напасть партнер разбившей стакан девушки — сделать это ему не дали охранники отеля.

«Она [нападавшая] стояла рядом, смеялась, глядя на меня, и продолжала утверждать, что “ей ничего не будет”. В момент удара я была в туалете одна, а девушка с двумя подругами. На что она мне и сказала: “У меня два свидетеля, я вообще скажу, что ты на меня напала, я защищалась, а они все подтвердят”», — написала Шустова.

В итоге, по ее словам, нападавшую и ее партнера задержали и отвезли в полицию, а Надежду госпитализировали и зашили рану. Полиция не приехала ни в больницу к пострадавшей, ни в отель на следующий день. Тогда косметолог вместе с подругой отправилась в ОВД, где подала заявление.

«Данные девушки мне неизвестны. Задержана она еще или уже отпущена — тоже. Адвоката я, конечно, наняла. Сейчас со мной остается постоянная боль и изуродованное на всю жизнь лицо. Отек и боль пока продолжают нарастать, работа, проекты — в ближайшее время я ничего не смогу, боюсь думать о том, как буду выглядеть дальше», — рассказала Шустова.

Сейчас она находится в Кирове, где продолжает процесс восстановления после травмы. Ранее она работала косметологом, а также закончила школу моделей и успела победить в конкурсе «Автоледи Кирова – 2025».