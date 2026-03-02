Зендея тайно вышла замуж за Тома Холланда

Популярные голливудские актеры Том Холланд и Зендея тайно поженились. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на красной дорожке церемонии вручения премии Actor Awards, сообщил стилист Зендеи Лоу Роуч, сообщает Access Hollywood

«Свадьба уже состоялась. Вы ее пропустили», — сказал он, добавив: «Это чистая правда».

Зендея и Холланд познакомились в 2016 году на съемках фильма Marvel «Человек-паук: Возвращение домой». Официально о своих отношениях пара объявила спустя пять лет в 2021 году.

В интервью, которое Холланд дал в 2024 году, он назвал отношения с Зендеей «лучшим событием» в своей жизни, пояснив, что им «никогда не скучно друг с другом».

Слухи о том, что Холланд и Зендея помолвлены появились в 2025 году после того, как актриса появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» с бриллиантовым кольцом на левой руке. Позже Холланд подтвердил, что он с Зендеей помолвлен, поправив репортера, который назвал ее его девушкой. Тогда актер засмеялся и уточнил, что Зендея его «невеста».

Зендея Мари Штермер Коулман, более известная мононимно как Зендея, стала известна благодаря роли Роки Блю в ситкоме канала Disney «Танцевальная лихорадка!» Позже она также сыграла главные роли в сериалах «Эйфория» и «Претенденты», а также в нескольких фильмах о Человеке-пауке.

Томас Стэнли Холланд — британский актер, начавший свою карьеру в девять лет. Широкую известность ему принесла роль Человека-паука в шести фильмах Marvel об этом супергерое. В 2017 году Холланд получил премию BAFTA в категории «Восходящая звезда», а также стал самым молодым актером, сыгравшим главную роль в фильме из киновселенной Marvel.