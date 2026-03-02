Мир накрыл транспортный хаос

Больше тысячи авиарейсов были отменены в понедельник 2 марта на фоне продолжающегося военного конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, к началу дня было отменено не менее 1239 рейсов, а общее число затронутых пассажиров исчисляется сотнями тысяч.

По данным сервиса FlightAware, в субботу было отменено почти 2800 рейсов, в воскресенье — 3156. Воздушное пространство над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Катаром в понедельник оставалось практически пустым, свидетельствуют данные Flightradar24.

Боевые действия повлияли на работу крупнейших ближневосточных авиакомпаний. Emirates отменила все рейсы в Дубай и из него до 15:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) 2 марта, Etihad Airways — рейсы в Абу-Даби и из него до 14:00. Qatar Airways прекратила полеты из-за закрытия воздушного пространства Катара.

Air India отменила рейсы из Дели, Мумбаи и Амритсары в Европу и Северную Америку. Закрыты или работают с серьезными ограничениями ключевые аэропорты региона, включая Абу-Даби и Доху. Аэропорт Дубая, крупнейший международный хаб мира, не работает третий день подряд.

Ситуация повлияла и на финансовые рынки: акции Japan Airlines снизились на 5,6%, Singapore Airlines — на 4,5%, Qantas — на 5,4%, Cathay Pacific — на 2,9%.

Бумаги компании IAG, которой принадлежит авиакомпания British Airways, снизились на 9%, Lufthansa и Air France-KLM потеряли по 7%. Акции японской ANA Holdings, китайских Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и малайзийской AirAsia X снизились, как минимум, на 4%, отметило Reuters.

Нефть Brent подорожала на 13%, достигнув 80 долларов за баррель. Цена топлива этого сорта может вырасти до 100 долларов за баррель, прогнозируют аналитики. Это усилит давление на авиаперевозчиков.