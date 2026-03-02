EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мир накрыл транспортный хаос

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 15:58

Больше тысячи авиарейсов были отменены в понедельник 2 марта на фоне продолжающегося военного конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, к началу дня было отменено не менее 1239 рейсов, а общее число затронутых пассажиров исчисляется сотнями тысяч.

По данным сервиса FlightAware, в субботу было отменено почти 2800 рейсов, в воскресенье — 3156. Воздушное пространство над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Катаром в понедельник оставалось практически пустым, свидетельствуют данные Flightradar24.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Боевые действия повлияли на работу крупнейших ближневосточных авиакомпаний. Emirates отменила все рейсы в Дубай и из него до 15:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) 2 марта, Etihad Airways — рейсы в Абу-Даби и из него до 14:00. Qatar Airways прекратила полеты из-за закрытия воздушного пространства Катара.

Air India отменила рейсы из Дели, Мумбаи и Амритсары в Европу и Северную Америку. Закрыты или работают с серьезными ограничениями ключевые аэропорты региона, включая Абу-Даби и Доху. Аэропорт Дубая, крупнейший международный хаб мира, не работает третий день подряд.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Ситуация повлияла и на финансовые рынки: акции Japan Airlines снизились на 5,6%, Singapore Airlines — на 4,5%, Qantas — на 5,4%, Cathay Pacific — на 2,9%.

Бумаги компании IAG, которой принадлежит авиакомпания British Airways, снизились на 9%, Lufthansa и Air France-KLM потеряли по 7%. Акции японской ANA Holdings, китайских Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и малайзийской AirAsia X снизились, как минимум, на 4%, отметило Reuters.

Нефть Brent подорожала на 13%, достигнув 80 долларов за баррель. Цена топлива этого сорта может вырасти до 100 долларов за баррель, прогнозируют аналитики. Это усилит давление на авиаперевозчиков.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам