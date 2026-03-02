Apple показала новый самый дешевый iPhone

Самый бюджетный смартфон в линейке Apple получил название iPhone 17e. Его представили публике под рекламным слоганом: «гораздо больше — за гораздо меньшие деньги», говорится в официальном рекламном ролике.

iPhone 17e поступит в продажу 11 марта. В него встроен флагманский четырехъядерный графический процессор А19, выпущенный в 2025 году, и накопитель на 256 гигабайт. Также в комплекте со смартфоном будет идти беспроводная зарядка MagSafe.

Производитель обещает значительно более высокую скорость зарядки, хотя iPhone 17e и не получил доступа к полной мощности MagSafe в 25 Ватт. Новая бюджетная модель сможет принимать только мощность в 15 Ватт, но это в два раза больше, чем позволял iPhone 16e.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

Также iPhone 17e оснащен керамическим экраном Shield 2. Apple заявляет, что его устойчивость к царапинам увеличена в три раза. Также новый смартфон получил улучшенные функции портретной съемки. При этом смартфон обладает лишь по одной камере спереди и сзади. Камера, расположенная на тыльной стороне, обладает 48 мегапикселями.

Новый смартфон от Apple получил и расширенную цветовую гамму. Если логический предшественник iPhone 16e, снятый с производства, был представлен в белом и черном цвете, то модель 17e также будет доступна в нежно-розовом оттенке.

Цена на iPhone 17e стартует от 599 долларов. В прошлом году iPhone 16e продавался за те же деньги, но у него было в два раза меньше памяти — 128 гигабайт против 256 у iPhone 17e. Предварительный заказ на модель 17e станет доступен в четверг, 5 марта, в 02:15 по московскому времени.