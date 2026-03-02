EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Apple показала новый самый дешевый iPhone

2 минуты чтения 19:26
Apple показала новый самый дешевый iPhone

Самый бюджетный смартфон в линейке Apple получил название iPhone 17e. Его представили публике под рекламным слоганом: «гораздо больше — за гораздо меньшие деньги», говорится в официальном рекламном ролике.

iPhone 17e поступит в продажу 11 марта. В него встроен флагманский четырехъядерный графический процессор А19, выпущенный в 2025 году, и накопитель на 256 гигабайт. Также в комплекте со смартфоном будет идти беспроводная зарядка MagSafe.

Производитель обещает значительно более высокую скорость зарядки, хотя iPhone 17e и не получил доступа к полной мощности MagSafe в 25 Ватт. Новая бюджетная модель сможет принимать только мощность в 15 Ватт, но это в два раза больше, чем позволял iPhone 16e.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Также iPhone 17e оснащен керамическим экраном Shield 2. Apple заявляет, что его устойчивость к царапинам увеличена в три раза. Также новый смартфон получил улучшенные функции портретной съемки. При этом смартфон обладает лишь по одной камере спереди и сзади. Камера, расположенная на тыльной стороне, обладает 48 мегапикселями.

Новый смартфон от Apple получил и расширенную цветовую гамму. Если логический предшественник iPhone 16e, снятый с производства, был представлен в белом и черном цвете, то модель 17e также будет доступна в нежно-розовом оттенке.

Цена на iPhone 17e стартует от 599 долларов. В прошлом году iPhone 16e продавался за те же деньги, но у него было в два раза меньше памяти — 128 гигабайт против 256 у iPhone 17e. Предварительный заказ на модель 17e станет доступен в четверг, 5 марта, в 02:15 по московскому времени. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Apple

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам