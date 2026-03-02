EN
Криминал

Монахини признались в многолетнем насилии над воспитанниками детдома

2 минуты чтения 16:50

В Великобритании две монахини — 79-летняя Мари О’Горман и 68-летняя Мэри Макгуайр — признали вину в многолетнем насилии над воспитанниками детского дома в Глазго. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заседание суда.

О’Горман и Макгуайр признали, что в период с 1975 по 1981 год подвергали жестокому обращению семерых детей, находившихся под их опекой в приюте Nazareth House. По данным суда, среди эпизодов — избиения ремнем, пряжкой, тапком и щеткой для волос. Обеих женщин отпустили под залог, приговор им будет вынесен в апреле.

О’Горман вступила в Конгрегацию (монашеское объединение) сестер Святого Семейства из Назарета в 1963 году и, как было заявлено в суде, считалась строгой воспитательницей. Ее первой жертве было от четырех до восьми лет, когда он оттолкнул монахиню за то, что она расстроила его сестру. Суд установил, что О’Горман ударила мальчика по обнаженным ягодицам кожаным ремнем до крови и оставила его одного. Также сообщалось о жестоком обращении с этим же ребенком во время купания.

Сестру мальчика, которой было от трех до семи лет, монахиня била по телу и принуждала стоять в холодной ванне в качестве наказания за недержание. По версии обвинения, О’Горман также заставляла девочку носить подгузник перед другими детьми, что она воспринимала как унижение. Еще одна воспитанница рассказала, что в возрасте около 10–11 лет монахиня ударила ее ремнем по руке за отказ есть овощи.

Макгуайр присоединилась к Конгрегации в 1975 году и работала в Nazareth House с 1978 по 1981 год. По данным обвинения, она избила десятилетнюю девочку ремнем за «дерзость», попав пряжкой ей в глаз. Также сообщалось об ударах по ноге и избиении мальчика ремнем на глазах у других детей. В одном из эпизодов монахиня ударила 16-летнюю воспитанницу щеткой для волос по затылку.

О’Горман признала один эпизод причинения страданий и три эпизода нападения. Макгуайр признала вину по двум эпизодам причинения страданий и одному эпизоду нападения. Судья отложила вынесение приговора до следующего месяца для подготовки характеристик.

