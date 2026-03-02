Изнасилованную девочку нашли на обочине дороги

В Индии двух мужчин арестовали по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки, сообщило The Times of India.

Инцидент произошел в городе Халдвани, штат Уттаракханд. По версии следствия, вечером во вторник, 24 февраля, ученица десятого класса, имя которой не называется, вышла из дома в магазин за продуктами.

20-летний и 24-летний обвиняемые, работавшие таксистами, предложили девочке поехать на их автомобиле в туристическое место. Какое именно, не уточняется. Когда девочка села в машину, обвиняемые, как утверждают в полиции, заставили ее выпить алкоголь, после чего увезли в безлюдное место и изнасиловали.

Родные школьницы заметили, что она долго не возвращается, и начали поиски. Девочку нашли без сознания на обочине дороги. Придя в сознание, пострадавшая рассказала семье о том, что с ней произошло.

Семья девочки обратилась в полицию. Там возбудили дело и вскоре задержали предполагаемых насильников. Выяснилось, что они снимали жилье неподалеку от дома, где жила школьница, и были знакомы друг с другом. Обвиняемые помещены под стражу.

В конце февраля в испанском городе Валенсия Национальная полиция задержала трех подростков, обвиняемых в изнасиловании. По версии следствия, 10 февраля девушка встретилась с одним из трех задержанных. С ним девушка встречалась и, как говорится в материале, уже вступала в половую связь по взаимному согласию в школе.

Они пошли в торговый центр, где встретили друзей юноши. Подростки заперли девушку в одной из уборных, где поочередно изнасиловали, снимая процесс на видео. Позже фигуранты показали запись другим ученикам школы, говорится в материале.