Подростков обвинили в изнасиловании девочки в туалете торгового центра

В испанском городе Валенсия Национальная полиция задержала трех подростков, обвиняемых в изнасиловании. Об этом сообщил журнал El Caso.

По версии следствия, изнасилование произошло 10 февраля. В тот день девушка встретилась с одним из трех задержанных. С ним девушка встречалась и, как говорится в материале, уже вступала в половую связь по взаимному согласию в школе.

Они пошли в торговый центр, где встретили друзей юноши. Подростки заперли девушку в одной из уборных, где поочередно изнасиловали, снимая процесс на видео. Позже фигуранты показали запись другим ученикам школы, говорится в материале.

Сначала девушка не рассказывала о произошедшем семье, однако потом администрация школы увидела запись, которую сделал партнер пострадавшей во время их первого полового контакта в школе. После этого, по данным журналистов, девушка сообщила родителям о произошедшем в торговом центре.

Дело было передано в ведение специализированной Группы по делам несовершеннолетних в составе Национальной полиции Испании, которая начала расследование по факту изнасилования и нарушения неприкосновенности частной жизни.

Задержаны были двое 14-летних подростков и один 15-летний юноша. Их допросили сотрудники прокуратуры по делам несовершеннолетних, после чего отпустили под подписку о невыезде. Обвиняемым нельзя связываться с пострадавшей девушкой, а также приближаться к ней ближе, чем на 50 метров.

Все трое отрицают факт изнасилования и утверждают, что пострадавшая дала свое согласие, отметил журнал El Caso. Также, по данным журналистов, к инциденту может быть причастен еще один 13-летний подросток, которому из-за возраста не смогли предъявить обвинения.