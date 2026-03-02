EN
Криминал

Мать из «идеальной семьи» застрелила своих детей и покончила с собой

2 минуты чтения

В американском штате Флорида 44-летняя женщина убила своих двоих детей и совершила самоубийство, пока муж был в командировке. Тела матери и детей обнаружили в их доме в закрытом жилом комплексе. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Манати.

Погибли Моника Рубача, 14-летний Джош Джеймс и 11-летняя Эмма Джеймс. По данным полиции, у всех были обнаружены травматические повреждения. 

Правоохранительные органы прибыли к дому около 20:30 в четверг после обращения мужа женщины, Ричарда Джеймса. Он находился в командировке в Южной Америке и забеспокоился, когда не смог связаться с семьей более полутора суток. По словам представителя шерифа Рэнди Уоррена, прибывшие сотрудники сразу поняли, что речь идет не о несчастном случае, а о насильственных смертях.

В ходе расследования было установлено, что женщина убила каждого из детей в отдельных комнатах, а затем покончила с собой. По данным местных СМИ, Рубача застрелила обоих детей, а затем совершила самоубийство. Официальные причины смерти, однако, должен установить судебно-медицинский эксперт.

«Для сотрудников полиции это ужасное, ужасное зрелище», — заявил шериф. Он добавил, что особенно тяжело было сообщать о случившемся мужу погибшей, который вернулся из Южной Америки в день обнаружения тел.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

В офисе шерифа сообщили, что тела матери и детей находились в разных комнатах дома. Также были обнаружены улики преступления возле дома, однако подробности следствие не раскрывает. Полиция подчеркнула, что к произошедшему никто больше не причастен.

СМИ обращают внимание, что дом семьи расположен в закрытом жилом комплексе в Лейквуд-Ранч и оценивается примерно в 1,7 миллиона долларов. По словам представителя шерифа, семья переехала в этот район около трех лет назад, и ранее по этому адресу не фиксировалось каких-либо инцидентов. В комментариях к опубликованным в соцсетях фотографиям знакомые называли их «идеальной семьей».

Осенью прошлого года жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве собственного сына. По данным СМИ, она напала на шестилетнего мальчика с ножом и молотком, а затем попыталась покончить с собой. женщина без сознания позже обнаружил ее муж.

