Мать убила шестилетнего сына ножом и молотком

На западе Москвы женщину задержали по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына, сообщает московская прокуратура. После нападения на ребенка женщина попыталась покончить с собой, ей оказали медицинскую помощь.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, 37-летнюю женщину без сознания обнаружил ее муж, когда вернулся домой, рядом с ней лежала записка с текстом: «В моей смерти прошу никого не винить. Я неизлечимо больна, и мой ребенок тоже». Mash сообщает, что перед этим женщина приняла неназванный препарат и напала на сына с молотком и ножом.

Следственный комитет Москвы уточнил, что убийство произошло в квартире одного из жилых домов на улице академика Анохина. Пресс-служба ведомства опубликовала фотографии ножа и молотка. Сообщается, что на теле ребенка были колото-резаные ранения и другие повреждения.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Женщине грозит от восьми до двадцати лет колонии.

В подмосковном Красногорске 11 ноября ребенок потерял несколько пальцев при взрыве, когда пытался поднять с земли деньги. Возбуждено дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Ранее СК Московской области сообщил об аресте мужчины по обвинению в убийстве падчерицы, которое было совершено почти 30 лет назад, все это время девочка считалась пропавшей без вести. По версии следствия, мужчина убил восьмилетнюю девочку, когда она попросила покормить ее, после этого он закопал ее тело в подвале многоэтажного дома в другом районе.