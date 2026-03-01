Мистер Пропер «ушел» на пенсию

Принадлежащий компании Procter & Gamble бренд Mr. Clean в своих соцсетях объявил об «уходе» на пенсию популярного маскота, который использовался в рекламе продукции — в России он известен под именем мистер Пропер. Ролик об этом размещен в TikTok бренда.

Видео: mrclean / TikTok

Маскот завершает свою карьеру «без единого пятна» и готовится к новым приключениям — бренд пообещал, что все продукты, выпущенные под маркой Mr. Clean (такое же имя во многих странах мира имеет и сам мистер Пропер), останутся доступными для покупателей. Прощаясь, мистер Пропер протер за собой микрофон.

Впервые мистер Пропер появился в рекламе моющих средств еще в 1958 году — уже через шесть месяцев Mr. Clean смог вырваться в лидеры американского рынка в этой нише. Изначально его образ должен был иметь значительные отличия от современного изображения голубоглазого лысого мужчины с серьгой в ухе, сообщает профильный журнал Adweek.

В 1957 году Procter & Gamble обратилась в рекламное агентство Tatham-Laird для разработки маскота, которого можно будет использовать при продвижении продукции нового бренда Mr. Clean. По задумке компании, моющее средство следует продвигать в качестве чистящего «по волшебству» — скрывающееся в бутылке «волшебство» должен был представлять джин.

Однако автор изображения мистера Пропера отказался от тюрбана и одежды в восточном стиле, одев его в белую футболку с короткими рукавами. Позже руководство компании признавало, что это решение оказалось удачным, поскольку позволило создать у потребителя ассоциацию «сильный парень — сильное чистящее средство».

Но элементы волшебства в образе маскота все же остались. Например, в рекламе средства, транслировавшейся на российском телевидении, для «вызова» мистера Пропера герои постукивали по посуде с определенным ритмом. Маскот «проработал» в рекламе продукции Mr. Clean почти 70 лет.