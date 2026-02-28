Комик Руслан Белый рассказал о желании «подраться» с Монеточкой

Российский комик Руслан Белый стал гостем нового выпуска программы Drama Queens на телеканале «Дождь». Он рассказал, что во время своего нового концерта хочет произнести слова, которые смогут оказать «подбадривающий эффект» на слушателей.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР Мир 7 минут чтения

Его отсутствие в песне исполнительницы Монеточки «Это было в России» стало причиной, по которой Белый хотел «подраться» с певицей, эти слова комик произнес с улыбкой на лице. «Господи, почему нет надежды в этой песне?» — прокомментировал свои эмоции Белый.

Комик и ведущие программы отметили, что позже Монеточка изменила текст песни. В оригинальном варианте последнего куплета песни содержатся слова: «Стерся в памяти адрес и номер с тех пор. Но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас, и как Витя меня целовал в первый раз».

Однако во время выступления в декабре 2025 года в Вильнюсе Монеточка изменила текст этой песни, спев ее следующим образом: «Знаю, сбудется сон, разобьется печать, и я к бабушке в гости приеду опять. Всех увижу друзей и устрою концерт, это будет однажды в счастливом конце».

Белый отметил, что во время выступления для него важно рассказывать про проблемы так, чтобы его зрители могли убедиться, что другие люди также сталкиваются с ними. По его мнению, это важно, поскольку посетители его выступлений могут убедиться, что окружены «прекрасными людьми», которые также сталкиваются со сложностями в эмиграции.

«И у них получается, и у тебя получится, и все это еще и смешно», — так Белый охарактеризовал свое желание обсуждать проблемы, возникающие у россиян в эмиграции.

Также комик рассказал о российских силовиках, приходящих на его концерты. Он уверен, что сотрудники ФСБ приходят на выступления и других комиков. Белый отметил, что их легко вычислить по поведению в концертном зале.