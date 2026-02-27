EN
СМИ назвали мотивы блокировки нового пакета санкций ЕС против России

2 минуты чтения 10:12

Венгрия затягивает принятие 20-го пакета санкций Европейского союза против России, чтобы добиться одобрения оборонного кредита на 16 миллиардов евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на 20-й пакет антироссийских санкций, а также на кредит в размере 90 миллиардов евро для Киева, если Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу «Дружба». 

«Мы не будем бездействовать, пока нефтепровод “Дружба” будет закрыт. Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры до возобновления поставок. Контрмеры: отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину, отказ от предоставления Украине каких-либо военных займов, отказ от поддержки санкций. 20-й пакет санкций будет отклонен», — написал Орбан на своей странице в Х.

По словам источников Politico, Венгрия будет продолжать блокировать санкции до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит ее заявку на получение 16 миллиардов евро в рамках программы SAFE, предусматривающей льготное финансирование совместных оборонных закупок стран ЕС.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Ранее собеседники издания рассказали, что Еврокомиссия пока не одобрила венгерскую заявку и затягивает выплату первого транша в размере 2,4 миллиардов, чтобы «усилить давление на Будапешт». В самой Еврокомиссии отрицают, что процесс намеренно блокируется.

Неназванные дипломаты ЕС заявили Politico, что Брюсселю следует завершить рассмотрение заявки, чтобы избежать впечатления, будто процесс затягивается по политическим причинам. Окончательное решение о выделении оборонных средств все равно остается за столицами государств — членов ЕС.

Ранее Еврокомиссия заморозила 17 миллиардов евро, предназначенных Венгрии в рамках фондов регионального развития и постпандемийного восстановления, из-за обеспокоенности соблюдением принципа верховенства права в стране.

