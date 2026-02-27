Экс-президент США Клинтон дал показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон выступил перед Конгрессом. Он дал свидетельские показания по делу педофила и американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым Клинтона неоднократно видели вместе, сообщает Би-би-си.

В документах Минюста есть фотография, на которой Клинтон, например, плавает в бассейне рядом с британской светской львицей Гислейн Максвелл. Впоследствии ее признали виновной в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако сам Клинтон утверждает, что не имел «ни малейшего представления о преступлениях, которые совершал Эпштейн».

Спустя семь лет после смерти в Метрополитенском исправительном центре Нью-Йорка Эпштейн продолжает отбрасывать длинную тень на тех, кто с ним когда-то общался. В ночь на 31 января Минюст опубликовал по делу Эпштейна более 3 миллионов страниц новых документов, а также свыше 2000 видео и около 180 тысяч изображений.

В числе знакомых Эпштейна оказался и бывший президент от демократической партии США Билл Клинтон. Сегодня, 27 февраля 2026 года, он выступает в комитете Конгресса, где его будут опрашивать о его связях с покойным финансистом Эпштейном, получившим мировую известность за сексуализированные преступления.

Издание Би-би-си также отмечает, что наличие упоминаний Клинтона в материалах по делу Эпштейна не указывают на причастность бывшего президента к каким-либо преступлениям. К тому же в электронных письмах, изученных изданием, нет прямой переписки между Клинтоном и Эпштейном. Однако они часто упоминаются в переписке между Максвелл и ближайшим помощником Клинтона Дагом Бэндом.

«Как человек, выросший в семье с домашним насилием, я бы не только не полетел на его самолете, если бы имел хоть малейшее представление о том, что он делает, — я бы сам выдал его и возглавил борьбу за справедливость в отношении его преступлений, а не за любовные сделки», — написал в соцсети X Клинтон.

Он также опубликовал документ со вступительной речью, которую озвучил перед Конгрессом. Клинтон заявил, что его знакомство с Эпштейном было кратким и закончилось задолго до того, как преступления стали известны в 2008 году. Более того, экс-президент якобы не видел никаких признаков происходящего во время ограниченных контактов.

Клинтон подчеркнул в ходе своей вступительной речи: «Я знаю, что сказал, но важнее, чего не видел. Я знаю, что делал, но важнее, чего не делал. Я ничего не видел и ничего плохого не сделал». Он добавил, что также часто будет говорить «не помню», так как обсуждаемые события произошло больше 20 лет назад.

С Эпштейном общался и младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Он провел на допросе с сотрудниками британской полиции 12 часов из-за связей с финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном в рамках дела о злоупотреблении своим положением.

Также недавно стало известно, что бывший премьер-министр Норвегии и экс-генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попал в больницу. Как писало издание iNyheter, Ягланд якобы пытался совершить суицид из-за упоминаний в деле педофила Эпштейна.