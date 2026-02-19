Брата короля Великобритании сутки продержали в полиции по делу Эпштейна

Британская полиция отпустила младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Он провел на допросе 12 часов из-за связей с финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном в рамках дела о злоупотреблении своим положением, сообщает Би-би-си.

По решению короля Карла III осенью 2025 года Эндрю лишили титула герцога Йоркского, обращений «Королевское Высочество» и воинских званий. 19 февраля 2026 года, днем, полицейские машины прибыли в поместье Сандрингем, где живет Эндрю.

По данным Би-би-си, черный Range Rover вечером 20 февраля подъехал к полицейскому участку и заехал внутрь через электронные ворота. Спустя пять минут большие гаражные ворота в здании открылись, и появились две машины, включая Range Rover. В нем находился брат короля. Журналист Reuters поймал в объектив момент, как Эндрю, лишенный всех титулов из-за связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, пытался лечь на заднее сиденье автомобиля.

Полиция, по данным The Telegraph, расследует обвинения против бывшего принца, которые появились в документах по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. В частности, британские спецслужбы заинтересовались утверждениями, что брат Карла III якобы делился конфиденциальной информацией с Эпштейном, когда был торговым представителем Великобритании.

Эти данные изложены в мемуарах Вирджинии Робертс. Перед смертью женщина рассказала, как в 16 лет устроилась массажисткой к Эпштейну. По ее словам, финансист держал ее в секс-рабстве, заставлял участвовать в оргиях и продавал своим влиятельным друзьям, в том числе принцу Эндрю.

Британская полиция опубликовала заявление, в котором говорится, что после ареста бывший принц освобожден «под расследование» по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Расследование продолжается, но официальные обвинения Эндрю пока не предъявлены.