Политика

Брата короля Великобритании сутки продержали в полиции по делу Эпштейна

2 минуты чтения 23:16 | Обновлено: 23:45

Британская полиция отпустила младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Он провел на допросе 12 часов из-за связей с финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном в рамках дела о злоупотреблении своим положением, сообщает Би-би-си.

По решению короля Карла III осенью 2025 года Эндрю лишили титула герцога Йоркского, обращений «Королевское Высочество» и воинских званий. 19 февраля 2026 года, днем, полицейские машины прибыли в поместье Сандрингем, где живет Эндрю.

По данным Би-би-си, черный Range Rover вечером 20 февраля подъехал к полицейскому участку и заехал внутрь через электронные ворота. Спустя пять минут большие гаражные ворота в здании открылись, и появились две машины, включая Range Rover. В нем находился брат короля. Журналист Reuters поймал в объектив момент, как Эндрю, лишенный всех титулов из-за связей с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, пытался лечь на заднее сиденье автомобиля.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Полиция, по данным The Telegraph, расследует обвинения против бывшего принца, которые появились в документах по делу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. В частности, британские спецслужбы заинтересовались утверждениями, что брат Карла III якобы делился конфиденциальной информацией с Эпштейном, когда был торговым представителем Великобритании.

Эти данные изложены в мемуарах Вирджинии Робертс. Перед смертью женщина рассказала, как в 16 лет устроилась массажисткой к Эпштейну. По ее словам, финансист держал ее в секс-рабстве, заставлял участвовать в оргиях и продавал своим влиятельным друзьям, в том числе принцу Эндрю.

Британская полиция опубликовала заявление, в котором говорится, что после ареста бывший принц освобожден «под расследование» по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Расследование продолжается, но официальные обвинения Эндрю пока не предъявлены.

Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
