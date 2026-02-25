СМИ: экс-премьер Норвегии пытался покончить с собой из-за упоминаний в деле Эпштейна

Бывший премьер-министр Норвегии и экс-генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд госпитализирован после попытки суицида. Политик якобы пошел на подобный шаг из-за упоминаний в деле педофила Джеффри Эпштейна, сообщает iNyheter.

Полиция Норвегии предъявила Ягланду обвинения в коррупции. Следствие полагает, что политик, занимая высокие государственные посты, использовал связи с американским финансистом Эпштейном в личных целях. 12 февраля 2026 года силовики провели масштабные обыски имущества Ягланда.

За день до обысков норвежская служба по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений (Okokrim) направила письмо в Совет Европы с просьбой лишить Ягланда политического иммунитета. Совет Европы с подобным шагом согласился.

В письме Okokrim, как отмечает издание, указывалось, что Ягланд и его ближайшие родственники неоднократно в период с 2011 по 2018 год пользовались частными апартаментами Эпштейна в Париже и Нью-Йорке. Они также якобы останавливались на вилле Эпштейна в Палм-Бич во Флориде. К тому же Эпштейн, вероятно, оплатил дорожные расходы шести взрослых человек, связанных с Ягландом, в связи с их путешествиями.

На данный момент, по словам источника, с которым общалось iNyheter, Ягланд находится в одной из норвежских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое.

Согласно документам, опубликованным Минюстом США, за месяц до личной встречи президента США Билла Клинтона с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, Эпштейн пытался связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. С этой целью он написал электронное письмо возглавлявшему на тот момент Совет Европы Турбьерну Ягланду.

Ягланд в ответ сообщил, что встретится с помощником Лаврова на следующий день и предложит ему связаться с Эпштейном. О том, состоялась ли эта встреча, неизвестно, так как упоминаний о ней в переписке нет, отмечает Politico.