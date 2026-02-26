EN
Общество

Банки стали массово готовиться к слежке за россиянами

2 минуты чтения 13:47 | Обновлено: 14:04
Банки стали массово готовиться к слежке за россиянами

Банки массово нарастили закупку специального оборудования для слежки за клиентами, чтобы попасть в «белые списки» приложений, доступных во время отключений интернета в России. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные компании «Кросс технолоджис».

Чтобы попасть в «белые списки», нужно выполнить ряд требований ФСБ, в частности, установить систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), с помощью которых спецслужба сможет получать доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным пользователей.

Ранее сообщалось, что в «белых списках» не было основных приложений Сбера, Т-банка и Газпромбанка — на проблемы с доступом к ним жаловались пользователи. Нежелание банков устанавливать СОРМ объяснили «высокой конкуренцией за клиентов» и опасениями, что отслеживание и хранение переписок приведет к оттоку пользователей.

В Минцифры «Известиям» сообщили, что в «белые списки» уже добавлены Альфа-банк, ВТБ и ПСБ. Другие банки также активизировали закупку устройств для установки СОРМ: в январе этот показатель вырос на 35–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля банков в нем увеличилась с 5% до 20%.

В октябре 2025 года сообщалось, что ФСБ потребовала от российских банков установить СОРМ до 2027 года. Тогда в качестве обоснования российские спецслужбы указали, что банки подпадают под статус организаторов распространения информации (ОРИ), так как на их сайтах и в мобильных приложениях пользователи могут обмениваться сообщениями.

О создании «белого списка» сайтов, доступ к которым будет у россиян в случае отключения интернета, Минцифры объявило в сентябре 2025 года. В перечень были включены «Госуслуги», сервисы VK и Mail.ru, «Яндекс», Rutube, платежная система «Мир» и сайты операторов связи. Список дважды обновлялся, туда, в частности, добавили информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», а также сайты Совфеда, МВД и МЧС.

СОРМ называют основным инструментом слежки за россиянами. Эту систему начали внедрять еще в середине 1990-х, а в 2000-х распространили не только на звонки, но и на интернет-трафик. До 2005 года для прослушки силовикам было необходимо решение суда, однако позже заработали новые правила об удаленном мониторинге. Силовикам все еще нужно получать решение суда, но «в случаях, не терпящих отлагательств», они могут сначала изучить данные, а затем в течение суток уведомить суд и запросить разрешение.

Фото:Pexels

