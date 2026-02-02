СМИ: власти ограничили доступ к банкам без системы слежки за клиентами

Приложения банков, которые не отслеживают и не хранят переписки пользователей, будут недоступны во время отключений интернета в России. Об этом узнал РБК.

Из материала следует, что ФСБ запретила вносить в «белые списки» приложения банков, которые не установили систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для отслеживания и хранения переписки пользователей.

По информации журналистов, в «белых списках» нет основных приложений Сбера, Т-банка и Газпромбанка — на проблемы с доступом к ним уже жалуются пользователи. Нежелание банков устанавливать СОРМ в материале объясняется «высокой конкуренцией за клиентов» и опасениями, что отслеживание и хранение переписок приведет к оттоку пользователей.

В октябре 2025 года сообщалось, что ФСБ потребовала от российских банков установить СОРМ до 2027 года. Тогда в качестве обоснования российские спецслужбы указали, что банки подпадают под статус организаторов распространения информации (ОРИ), так как на их сайтах и в мобильных приложениях пользователи могут обмениваться сообщениями.

О создании «белого списка» сайтов, доступ к которым будет у россиян в случае отключения интернета, Минцифры объявило в сентябре 2025 года. В перечень были включены «Госуслуги», сервисы VK и Mail.ru, «Яндекс», Rutube, платежная система «Мир» и сайты операторов связи. Список дважды обновлялся, туда, в частности, добавили информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», а также сайты Совфеда, МВД и МЧС.

СОРМ называют основным инструментом слежки за россиянами. Эту систему начали внедрять еще в середине 1990-х, а в 2000-х распространили не только на звонки, но и на интернет-трафик. До 2005 года для прослушки силовикам было необходимо решение суда, однако позже заработали новые правила об удаленном мониторинге. Силовикам все еще нужно получать решение суда, но «в случаях, не терпящих отлагательств», они могут сначала изучить данные, а затем в течение суток уведомить суд и запросить разрешение.