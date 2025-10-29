EN
Общество

СМИ: ФСБ обязала банки следить за россиянами

2 минуты чтения 10:12 | Обновлено: 11:08
СМИ: ФСБ обязала банки следить за россиянами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала от российских банков установить системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Об этом без ссылки на источник сообщает РБК.

Соответствующие системы банки, как утверждается, должны установить до 2027 года. Они необходимы для хранения переписки, а также голосовых сообщений, видео и другого контента, который пользователи передают в банковских приложениях.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

По данным РБК, в качестве обоснования российская спецслужба указала, что банки подпадают под статус организаторов распространения информации (ОРИ), так как на их сайтах и в мобильных приложениях пользователи могут обмениваться сообщениями.

Издание напоминает, что сейчас в реестре ОРИ насчитывается почти 400 участников — это соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, а также другие подобные ресурсы. Например, сервис «Сбербанк Онлайн» числится в реестре с 2019 года, а с 2020-го к нему подключился «Т-Банк».

За последние 25 лет в России приняли множество мер против терроризма
За последние 25 лет в России приняли множество мер против терроризма
Они не помогли предотвратить теракт, но регулярно используются против несогласных
Общество15 минут чтения

РБК добавляет, что в крупнейших банках не комментируют требование ФСБ, однако производители СОРМ, по информации журналистов, зафиксировали повышенный интерес к их системам со стороны финансовых организаций.

СОРМ называют основным инструментом слежки за россиянами. Эту систему начали внедрять еще в середине 1990-х, а в 2000-х распространили ее не только на звонки, но и на интернет-трафик. До 2005 года для прослушки силовикам было необходимо решение суда, однако позже заработали новые правила об удаленном мониторинге. Силовикам все еще нужно получать решение суда, но «в случаях, не терпящих отлагательств», они могут сначала изучить данные, а затем в течение суток уведомить суд и запросить разрешение. 

Фото:Unsplash

