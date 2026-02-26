EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Вышедшего из тюрьмы мужчину обвинили в изнасиловании спящей дочери

2 минуты чтения 16:07

В Бразилии полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери-подростка. Об этом сообщает газета Metropoles.

Задержание произошло в пятницу, 20 февраля в городе Сан-Симау. Его провела полиция бразильского штата Гояс. Мужчину, помимо изнасилований, также подозревают в нанесении телесных повреждений дочери и угрозах в ее адрес в контексте домашнего насилия.

По данным полиции, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за другое преступление. После возвращения домой он начал совершать повторяющееся сексуализированное насилие над собственной дочерью.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Инциденты происходили пока девочка спала, полагают полицейские. Мужчина прикасался к интимным частям тела ребенка и как минимум трижды совершил «иные действия сексуального характера». Какие именно, в материале не уточняется.

Помимо этого, в полиции полагают, что задержанный избивал дочь, вероятно, из-за «чрезмерной ревности» к девочке. Следствие также установило, что мужчина приходил в школу, где учится пострадавшая, ограничивал ее общение с другими людьми, а также угрожал ей избиениями и убийством.

Личность задержанного не раскрывается. Отмечается, что мужчина помещен под стражу.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Как сообщалось в январе, в индийском городе Горакхпур четверых человек заподозрили в похищении 13-летней девочки, ее групповом изнасиловании и продаже в спа-салон. Полиции удалось найти ребенка почти через три недели после ее исчезновения.

По данным полицейских, девочка в течение полугода общалась с несовершеннолетним юношей, который заманил ее в отель, в течение трех дней насиловал девочку, а затем бросил.

Тогда ее нашли владелец гостиницы Абхай Сингх и менеджер Адарш Пандей. Они тоже подвергли ее сексуализированному насилию, а позже продали управляющему спа-салоном Анкиту. В салоне девочка снова подверглась изнасилованию, а когда ее состояние еще больше ухудшилось, ее перевезли в другой отель. Там ее нашла полиция 22 января.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву