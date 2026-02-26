Вышедшего из тюрьмы мужчину обвинили в изнасиловании спящей дочери

В Бразилии полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери-подростка. Об этом сообщает газета Metropoles.

Задержание произошло в пятницу, 20 февраля в городе Сан-Симау. Его провела полиция бразильского штата Гояс. Мужчину, помимо изнасилований, также подозревают в нанесении телесных повреждений дочери и угрозах в ее адрес в контексте домашнего насилия.

По данным полиции, подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за другое преступление. После возвращения домой он начал совершать повторяющееся сексуализированное насилие над собственной дочерью.

Инциденты происходили пока девочка спала, полагают полицейские. Мужчина прикасался к интимным частям тела ребенка и как минимум трижды совершил «иные действия сексуального характера». Какие именно, в материале не уточняется.

Помимо этого, в полиции полагают, что задержанный избивал дочь, вероятно, из-за «чрезмерной ревности» к девочке. Следствие также установило, что мужчина приходил в школу, где учится пострадавшая, ограничивал ее общение с другими людьми, а также угрожал ей избиениями и убийством.

Личность задержанного не раскрывается. Отмечается, что мужчина помещен под стражу.

Как сообщалось в январе, в индийском городе Горакхпур четверых человек заподозрили в похищении 13-летней девочки, ее групповом изнасиловании и продаже в спа-салон. Полиции удалось найти ребенка почти через три недели после ее исчезновения.

По данным полицейских, девочка в течение полугода общалась с несовершеннолетним юношей, который заманил ее в отель, в течение трех дней насиловал девочку, а затем бросил.

Тогда ее нашли владелец гостиницы Абхай Сингх и менеджер Адарш Пандей. Они тоже подвергли ее сексуализированному насилию, а позже продали управляющему спа-салоном Анкиту. В салоне девочка снова подверглась изнасилованию, а когда ее состояние еще больше ухудшилось, ее перевезли в другой отель. Там ее нашла полиция 22 января.