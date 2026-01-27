Похищенную 13-летнюю девочку насиловали несколько дней и продали в спа-салон

В индийском городе Горакхпур четверых человек заподозрили в похищении 13-летней девочки, ее групповом изнасиловании и продаже в спа-салон. Полиции удалось найти ребенка почти через три недели после ее исчезновения, сообщает The Times of India.

По данным полицейских, девочка в течение полугода общалась с несовершеннолетним юношей, который 1 января заманил ее в отель. В течение трех дней он, предположительно, насиловал девочку, а затем бросил ее.

Когда она осталась одна, ее нашли владелец гостиницы Абхай Сингх и менеджер Адарш Пандей. Они воспользовались уязвимым положением девочки и тоже подвергли ее сексуализированному насилию. Девочка рассказала, что иногда ей становилось плохо, и в эти моменты владелец и менеджер отеля давали ей некие таблетки и продолжали насиловать.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Вскоре Сингх и Пандей продали девочку управляющему спа-салоном Анкиту. В салоне девочка снова подверглась изнасилованию, а когда ее состояние еще больше ухудшилось, ее перевезли в другой отель. Там ее нашла полиция 22 января.

Владельца отеля, менеджера и управляющего спа-салоном арестовали. Позже полиция задержала выманившего девочку в отель юношу и допросила его.

Ранее сообщалось, что двое жителей индийской деревни недалеко от города Канпур похитили и изнасиловали другую 13-летнюю девочку. В полиции рассказали, что похищение произошло в момент, когда девочка вышла из дома в туалет на улице.

Кроме того, в Португалии 21-летнего мужчину обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы с инвалидностью. По версии следствия, мужчина похитил девочку на улице и привел ее к себе домой. Школьнице удалось сбежать, но она побоялась рассказать о случившемся родителям. В ходе регулярного медосмотра врачи обнаружили у школьницы беременность на поздних сроках. После рождения ребенка медработники провели ДНК-тест, который помог установить личность насильника.