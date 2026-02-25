EN
Мир

U2 выпустила клип к годовщине начала полномасштабной войны в Украине

2 минуты чтения

К четвертой годовщине начала полномасштабной войны России в Украине ирландская рок-группа U2 выпустила клип на песню «Yours Eternally» с участием британского певца Эда Ширана и фронтмена украинского коллектива «Антитела» Тараса Тополи. Клип состоит из кадров, которые были сняты военнослужащими 13-й бригады НГУ «Хартия».

«Уже четыре года Украина сопротивляется полномасштабному вторжению России. Солдаты корпуса “Хартия” входят в число сотен тысяч украинцев, которые ежедневно проводят военные операции, чтобы защитить свою страну от вторжения российской армии. Этот фильм содержит кадры из документального фильма об украинских солдатах, сражающихся за свободу», — говорится в описании к видео, опубликованном на ютуб-канале U2.

Режиссером видео выступил украинский кинематографист, военнослужащий корпуса «Хартия» Илья Михайлусь. 

«U2 вместе с Эдом Шираном записали этот трек и решили создать для него клип — посвящение Украине, которая уже четыре года героически противостоит полномасштабной российской агрессии. В конце концов Боно [лидер рок-группы Пол Дэвид Хьюсон] с коллегами связались с другом нашей бригады Петром Верзиловым, который и посоветовал им обратиться к «Хартии». Именно так мы и познакомились. И сразу же начали воплощать замысел в жизнь»  — сообщили в пресс-службе 13-й бригады НГУ «Хартия».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир

В бригаде добавили, что часть материала уже была отснята ранее, а остальное сняли в декабре. «Это не фикшн, который мы обычно видим в видеоклипах, а настоящая боевая работа бригады, которая с начала полномасштабной войны защищает Харьковскую область», — отметили в пресс-службе.

U2 не в первый раз выступает в поддержку Украины в войне с Россией. В мае 2022 года фронтмен группы Боно и гитарист Эдж выступили в киевском метро и посетили Бучу. В 2023 году рок-группа выпустила новую версию старого хита «Walk On», добавив к названию слово «Ukraine».

