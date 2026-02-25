U2 выпустила клип к годовщине начала полномасштабной войны в Украине

К четвертой годовщине начала полномасштабной войны России в Украине ирландская рок-группа U2 выпустила клип на песню «Yours Eternally» с участием британского певца Эда Ширана и фронтмена украинского коллектива «Антитела» Тараса Тополи. Клип состоит из кадров, которые были сняты военнослужащими 13-й бригады НГУ «Хартия».

«Уже четыре года Украина сопротивляется полномасштабному вторжению России. Солдаты корпуса “Хартия” входят в число сотен тысяч украинцев, которые ежедневно проводят военные операции, чтобы защитить свою страну от вторжения российской армии. Этот фильм содержит кадры из документального фильма об украинских солдатах, сражающихся за свободу», — говорится в описании к видео, опубликованном на ютуб-канале U2.

Режиссером видео выступил украинский кинематографист, военнослужащий корпуса «Хартия» Илья Михайлусь.

«U2 вместе с Эдом Шираном записали этот трек и решили создать для него клип — посвящение Украине, которая уже четыре года героически противостоит полномасштабной российской агрессии. В конце концов Боно [лидер рок-группы Пол Дэвид Хьюсон] с коллегами связались с другом нашей бригады Петром Верзиловым, который и посоветовал им обратиться к «Хартии». Именно так мы и познакомились. И сразу же начали воплощать замысел в жизнь» — сообщили в пресс-службе 13-й бригады НГУ «Хартия».

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

В бригаде добавили, что часть материала уже была отснята ранее, а остальное сняли в декабре. «Это не фикшн, который мы обычно видим в видеоклипах, а настоящая боевая работа бригады, которая с начала полномасштабной войны защищает Харьковскую область», — отметили в пресс-службе.

U2 не в первый раз выступает в поддержку Украины в войне с Россией. В мае 2022 года фронтмен группы Боно и гитарист Эдж выступили в киевском метро и посетили Бучу. В 2023 году рок-группа выпустила новую версию старого хита «Walk On», добавив к названию слово «Ukraine».