Пенсионера спутали с родственником бизнесмена и похитили из постели

В Австралии 85-летний житель пригорода Сиднея Крис Багсарян был по ошибке похищен из собственной постели и впоследствии убит. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

По данным следствия, утром 13 февраля неизвестные ворвались в дом пенсионера и увезли его. Детектив Эндрю Маркс заявил, что злоумышленники, вероятно, намеревались похитить с целью выкупа живущего на той же улице, что и Багсарян, родственника связанного с криминальным миром бизнесмена. «Предполагаемую жертву хотели похитить, чтобы потребовать денег», — рассказал он журналистам.

Полиция вскоре публично заявила, что похитители ошиблись и похитили не того человека, и призвала их отпустить пожилого мужчину в безопасном месте. Однако позднее появилось видео, на котором связанный Багсарян находится в заброшенном доме в районе Дьюрал, примерно в 20 километрах от его жилья. Когда сотрудники установили, где была сделана запись, и прибыли на место, мужчины уже не было.

Через несколько дней после похищения семья описала происходящее как «сюрреалистичный кошмар». Родные заявили, что не могут понять, как оказались в ситуации, не имеющей к ним отношения. Они охарактеризовали Багсаряна как любящего отца и деда.

Сегодня, 25 февраля, полиция подтвердила, что тело мужчины было найдено недалеко от поля для гольфа в сельской местности к западу от Сиднея. Когда это произошло, не уточняется. Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Детектив Маркс назвал произошедшее «худшим кошмаром» и подчеркнул, что виновные должны понести ответственность.

Менее чем через сутки после обнаружения тела полиция провела рейды по двум адресам и задержала двух мужчин в возрасте 24 и 29 лет. Следователи заявили, что изъяли предметы, связывающие задержанных с преступлением. Им планируется предъявить обвинения в похищении и убийстве. По версии полиции, в преступлении могли участвовать не менее трех человек, и ожидаются новые аресты.

Криминолог Кларк Джонс из Австралийского национального университета отметил, что похищения в стране происходят редко, особенно если у жертвы не было признаков того, что она могла стать целью. Семья погибшего попросила о конфиденциальности на время переживания трагедии.