Профессор рассказал о «медленном яде» для российской экономики

Российская экономика спустя четыре года после начала войны с Украиной сталкивается с нарастающими признаками стагнации. Об этом пишет Le Monde, приводя оценки экономистов и данные международных организаций.

Символом трудностей малого бизнеса стала история подмосковного пекаря Дениса Максимова. Из-за роста налоговой нагрузки, инфляции и высоких процентных ставок его пекарня «Машенька» оказалась на грани закрытия, и в соцсетях распространился хэштег «Я/Мы Машенька». 19 декабря 2025 года во время «прямой линии» Владимир Путин публично отреагировал на ситуацию. Позднее сообщалось, что пекарню удалось спасти.

Как пишет Le Monde, бюджетный дефицит России в 2026 году может превысить 3,5–4,4% от ВВП. Расходы на оборону в 2025–2027 годах увеличены на 30% и достигают около 40% всех трат. Одновременно снижаются доходы от экспорта углеводородов из-за падения мировых цен и санкций, вынуждающих продавать сырье с дисконтом. Власти повысили налог на прибыль, ввели прогрессивную шкалу НДФЛ, с 1 января увеличили НДС с 20% до 22% и ужесточили отчетность. Малый бизнес столкнулся с ростом издержек на фоне уже ослабленного спроса.

После роста ВВП примерно на 4% в 2023–2024 годах экономика в 2025 году прибавила лишь 1%. International Monetary Fund понизил прогноз на 2026 год до 0,8%, не исключив техническую рецессию в первом квартале. Продажи новых автомобилей в 2025 году упали на 38% и продолжают снижаться.

Российский экономист в изгнании, исследователь Свободного университета Берлина Андрей Яковлев указывает на рост заимствований и превышение внешнего долга отметки $60 млрд. По его словам, пессимистичные ожидания бизнеса и населения сдерживают инвестиции и потребление. Центробанк, боровшийся с инфляцией, держал ставку около 20%, 13 февраля снизив ее до 15,5%, что, по оценкам экспертов, все еще недостаточно для оживления рынка.

«Финансовые санкции действуют как медленный яд», — заявил Лоран Вайль, профессор Sciences Po Strasbourg. По его словам, устойчивость банков во многом обеспечивается поддержкой государства, тогда как слабый рост и увеличение резервов по проблемным кредитам ухудшают перспективы сектора.

Снижение активности фиксируется в угольной, металлургической и лесной промышленности. По данным Stockholm International Peace Research Institute, военные расходы достигают около 7% ВВП. Однако, отмечают эксперты, после перегрева 2023–2024 годов модель «военной экономики» демонстрирует признаки исчерпания.