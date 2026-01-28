Российские предприниматели запустили флешмоб «Я/Мы Машенька»

Подмосковную пекарню «Машенька», пирожки из которой пробовал Владимир Путин, принялись спасать при помощи правительства. После этого предприниматели со всей России тоже начали называть себя «Машеньками» и делиться историями о том, как повышение налогов уничтожает их бизнес.

Онлайн-флешмоб под названием «Я/Мы Машенька» организовала Ассоциация предприятий индустрии красоты (АПИК), которую возглавляет собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» из Петербурга Ляля Садыкова. Она написала, что тоже обращалась к Путину по поводу повышения налогов, но в прямой эфир не попала, в отличие от владельца пекарни «Машенька» Дениса Максимова.

«Правда в том, что «Машенька» — это пекарня у дома, парикмахерская в спальном районе, небольшое кафе, мастерская, салон красоты, магазин одежды, семейный бизнес, где считают каждую копейку и отвечают за людей. «Машенька» — это сотни тысяч предпринимателей по всей стране», — написала Садыкова и призвала россиян рассказывать свои истории под хэштегом #яМыМашенька.

И люди откликнулись со всей России. Они подтвердили, что «Машенька» — это не единичный случай, а системная история с повышением налогов, которые толкают малые предприятия к вынужденному закрытию.

«Я тоже «Машенька». К сожалению, с января закрыла свой любимый магазин с нижним бельем, 27 лет работы на одном месте. Но новые требования ведут к очень большим расходам, которые сжирают всю прибыль. «Машеньку», может, и спасут, а очень жалко и больно за остальных маленьких ИП», — рассказала участница флешмоба.

В комментариях к посту Садыковой россияне массово делились своими историями. Так, одна женщина рассказала, что держит в маленьком поселке единственную пекарню, которая снабжает местных жителей свежим хлебом. «И с этого года начали подумывать о закрытии. Просто устали от дебилизма правительства и их реформ. Нет ни настроения, ни желания», — написала она.

«Я — «Машенька», магазины одежды. Маркировка и новые налоги нас также убивают. Спасите российских Машенек!» — рассказала владелица небольшого бизнеса из Москвы.

В свою очередь, владелец пекарни «Машенька» Максимов, который жаловался Владимиру Путину на новую систему налогообложения, передумал закрывать свой бизнес. Теперь он, наоборот, рассматривает возможность его расширения. Максимов признавался в разговоре с «Ъ FM», что его «Машенька» получила персональные преференции.

«Был даже разработан план развития пекарни «Машенька». Поехал я с одной проблемой, а вернулся уже с готовой стратегией. Мне предложили льготную аренду земельных участков, на которых я могу разместить объекты — пекарни. Их я буду строить за свой счет с помощью субсидий правительства Московской области. Еще есть возможность получить финансовую поддержку при покупке дорогостоящего оборудования», — рассказал Максимов.

В конце ноября 2025 года Путин утвердил закон, который повышает НДС с 20% до 22%. Одновременно снизился и порог выручки, после достижения которого малый бизнес обязан уплачивать НДС.

По новым правилам, базовая ставка выросла с 20% до 22%, а порог для упрощенной системы налогообложения снизился с 60 до 20 миллионов рублей выручки. Таким образом, сотни тысяч компаний впервые стали плательщиками НДС. Российские бизнесмены уже назвали эти поправки «виселицей, установленной под одобрительные аплодисменты депутатов».