Владелец пекарни «Машенька» с прямой линии Путина передумал закрываться

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов, который жаловался Владимиру Путину на новую систему налогообложения, передумал закрывать свой бизнес и даже наоборот, рассматривает возможность его расширения. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью «Ведомостям».

В декабре 2025 года Максимов обратился на прямую линию с Путиным и заявил об угрозе закрытия малого бизнеса в России из-за нового налога на доходы и НДС. Теперь их обязаны выплачивать индивидуальные предприниматели, работающие по патенту.

Путин тогда пообещал решить этот вопрос, а потом попросил Максимова прислать ему на пробу свою выпечку. 20 января 2025 года «Кремль. Новости» опубликовал видео, на котором Путин пробует пирожки из пекарни «Машенька».

После этого, как сообщают «Ведомости», у Максимова стал «разрываться рабочий телефон от звонков». 22 января в пекарню лично прибыли зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев и еще один люберецкий депутат.

Мем, вышедший из-под контроля Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения Интернет и мемы 15 минут чтения

«Ну, теперь закрыться вы не имеете права», — заявил бизнесмену Селезнев. По его словам, ЛДПР планирует создать экономический или предпринимательский совет Московской области, куда приглашают войти Максимова. В совет, как отмечается, хотят включить предпринимателей, оказавшихся из-за новой налоговой системы на грани банкротства, а также представителей профильных министерств, чтобы был «честный разговор».

«Ведомости» пишут, что Селезнев передал Максимову благодарственное письмо и медаль за гражданскую позицию, направленную на защиту малого бизнеса, а также подарил чай с цитатами умершего руководителя фракции Владимира Жириновского.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

Кроме того, как отмечает газета, с Максимовым также встретился глава городского округа Люберцы Владимир Волков, который пообещал, что поможет пекарне за счет действующих в округе мер поддержки. Предпринимателя также пригласили в администрацию Московской области на встречу с губернатором Андреем Воробьевым и замминистра экономического развития России Татьяной Илюшниковой.

Бизнесмен также сказал, что ему звонил министр экономического развития Максим Решетников. После беседы, по его словам, министр представил Путину несколько вариантов снижения налоговой нагрузки для «Машеньки» и других малых предприятий. Согласно одному из них, владельцы бизнеса в сфере общепита могут быть освобождены от уплаты НДС при условии, что сотрудникам в прошлом году выплачивалась зарплата на уровне средней по отрасли для региона.

«Идеальный арийский младенец» Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой Мир 7 минут чтения

Также министр предложил предоставить малому бизнесу льготную ставку по страховым взносам (15%), так как общепит относится к отраслям экономики предложения. Помимо этого, сменив вид деятельности с общепита на производство пищевых продуктов, страховые взносы надо будет платить по пониженному тарифу (для получения такой льготы доля доходов от производства должна превышать 70%), продолжил Решетников.

Отдельно министр подчеркнул, что владелец пекарни «Машенька» может воспользоваться пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения, установленной в Московской области.

Предприниматель признался, что из-за новых требований властей к малому бизнесу он «закисал», однако прямой эфир с Путиным «такой импульс дал», что у него «открылось второе дыхание».

По словам Максимова, сейчас он задумывается о расширении команды. «Сейчас есть мысли набирать команду, потому что с этими предложениями от главы Московской области Андрея Воробьева, его заместителей, с кем мы общались. Сейчас просто мне нельзя в грязь лицом ударить», — сказал он.

Максимов утверждает, что готов расширить сеть пекарен до 5–6 точек в Подмосковье.