Криминал

«Амурскому маньяку» вынесли приговор спустя 33 года после массового убийства

2 минуты чтения 11:07

В Свердловской области спустя 33 года вынесли приговор Виктору Петриченко, известному как «амурский маньяк». Его признали виновным в убийстве семи человек в новогоднюю ночь 1993 года и назначили 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Суд также взыскал с него 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Преступление произошло в городе Каменск-Уральский в квартире семьи Ивановых. Среди погибших — супруги Владимир и Людмила Ивановы, их дети 12 и 13 лет, а также трое их гостей — супруги Гилевы и их знакомый Сергей Верзаков.

По данным следствия, 31 декабря 1992 года 20-летний Петриченко познакомился на вокзале в Екатеринбурге с супругами Гилевыми и их знакомым Сергеем Верзаковым. Они ехали в Каменск-Уральский, чтобы встретить Новый год в гостях у семьи Ивановых. Молодой человек завел с ними разговор в зале ожидания, присоединился к компании и вместе с ними продолжил путь на поезде и затем на такси. В дороге они употребляли алкоголь, и в итоге Петриченко оказался вместе с новыми знакомыми в квартире, где планировалось праздничное застолье.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Во время застолья Петриченко подсыпал взрослым клофелин в алкоголь. Когда все уснули, он поочередно нанес им удары слесарным молотком по голове. Сначала были убиты мужчины, затем женщины. Детей, проснувшихся от шума, он по одному выманил на кухню и также забил молотком. Их тела он перенес в ванную комнату.

После убийства Петриченко переоделся в чистую одежду, чтобы не привлекать внимания, и забрал из квартиры деньги, несколько приватизационных ваучеров, три норковые шапки, четыре свитера, джинсы и другие вещи. Общая сумма похищенного, по данным следствия, составила около 86 тысяч рублей по ценам того времени. После этого он уехал из Свердловской области. Следствие пришло к выводу, что преступление было совершено из корыстных побуждений.

Тела обнаружили только 5 января 1993 года. Родственники и знакомые пришли к Ивановым в гости, однако дверь никто не открыл. Тогда соседи предложили вызвать участкового и попасть в квартиру через балкон. Когда сотрудник милиции прибыл на место, один из мужчин уже забрался на второй этаж по газовой трубе.

Позже в свидетельских показаниях сообщалось: «Когда мой супруг слез, на его лице отразился весь ужас того, что он увидел. Он сказал, что там в квартире было все как в тумане, свет горел, елка горела, а на полу лежат люди и видно Людину ногу». После этого участковый сам поднялся к окну и сразу же вызвал оперативников.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

В квартире нашли тела пятерых взрослых и двоих детей. На месте преступления обнаружили орудие убийства — молоток со следами крови, а также окурки, которые спустя десятилетия помогли установить личность убийцы.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Следователи допросили более 120 свидетелей, составили фоторобот подозреваемого и провели все возможные на тот момент экспертизы, однако установить его личность не удалось. Отпечатков пальцев в федеральных базах тогда не оказалось, и в 1993 году расследование приостановили.

К делу вернулись осенью 2024 года. По изъятым с места преступления окуркам провели молекулярно-генетическую экспертизу. Полученный генотип совпал с ДНК мужчины, который в 2017 году привлекался к уголовной ответственности за кражу. Проверка его родственников позволила выйти на Виктора Петриченко. Дополнительная дактилоскопическая экспертиза подтвердила совпадение отпечатков пальцев с теми, что были обнаружены в квартире убитых.

22 января 2025 года Петриченко задержали в городе Белогорске Амурской области, где он жил с женой и сыном. В суде мужчина признал вину и отказался от последнего слова.

Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
