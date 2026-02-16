Россиянина обвинили в убийстве пятерых взрослых и двоих детей в новогоднюю ночь

В Красногорском районном суде города Каменск-Уральский Свердловской области завершается рассмотрение дела об убийстве семи человек, совершенного в ночь с 1992-го на 1993 год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Гособвинение потребовало приговорить подсудимого Виктора Петриченко к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Также прокуратура попросила удовлетворить гражданский иск потерпевшей в размере десяти миллионов рублей.

По версии следствия, Петриченко 31 декабря 1992 года познакомился с семейной парой на вокзале в Свердловске (сейчас называется Екатеринбург) и «напросился» к ним в гости в Каменск-Уральский. Там подсудимый подсыпал взрослым клофелин — лекарство, вызывающее сонливость, а когда они уснули, забил их молотком.

«Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком удары в область головы», — добавили в прокуратуре Свердловской области. После этого Петриченко, по версии следствия, украл из дома имущество на 86 тысяч рублей — на тот момент это была значительная сумма. Мотивом, как считает следствие, стала корысть.

Петриченко судят по закону, который действовал на тот момент. Так, обвинение попросило признать подсудимого виновным по статье об «Умышленном убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение» (пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР).

Сторона защиты настаивала на невиновности Петриченко и просила оправдать мужчину, отметила пресс-служба областных судов. Сам подсудимый отказался от выступления с последним словом. В прокуратуре отметили, что он признал вину. Приговор обвиняемому вынесут 24 февраля.