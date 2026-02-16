EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянина обвинили в убийстве пятерых взрослых и двоих детей в новогоднюю ночь

2 минуты чтения 16:03

В Красногорском районном суде города Каменск-Уральский Свердловской области завершается рассмотрение дела об убийстве семи человек, совершенного в ночь с 1992-го на 1993 год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Гособвинение потребовало приговорить подсудимого Виктора Петриченко к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима. Также прокуратура попросила удовлетворить гражданский иск потерпевшей в размере десяти миллионов рублей.

По версии следствия, Петриченко 31 декабря 1992 года познакомился с семейной парой на вокзале в Свердловске (сейчас называется Екатеринбург) и «напросился» к ним в гости в Каменск-Уральский. Там подсудимый подсыпал взрослым клофелин — лекарство, вызывающее сонливость, а когда они уснули, забил их молотком.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

«Выманив поочередно детей на кухню, он также нанес слесарным молотком удары в область головы», — добавили в прокуратуре Свердловской области. После этого Петриченко, по версии следствия, украл из дома имущество на 86 тысяч рублей — на тот момент это была значительная сумма. Мотивом, как считает следствие, стала корысть.

Петриченко судят по закону, который действовал на тот момент. Так, обвинение попросило признать подсудимого виновным по статье об «Умышленном убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение» (пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР).

Сторона защиты настаивала на невиновности Петриченко и просила оправдать мужчину, отметила пресс-служба областных судов. Сам подсудимый отказался от выступления с последним словом. В прокуратуре отметили, что он признал вину. Приговор обвиняемому вынесут 24 февраля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца