«Эхо-бумеры» подняли рождаемость в стране с сильнейшим демографическим кризисом

В Южной Корее впервые за 15 лет зафиксировали рекордный показатель рождаемости. Этому способствовало поколение «эхо-бумеров», которым сейчас чуть больше 30 лет. Об этом пишет The Guardian.

По данным Министерства данных и статистики Южной Кореи, в 2025 году в стране было зарегистрировано 254 500 новорожденных, что стало крупнейшим годовым приростом за последние полтора десятилетия. Сообщается, что суммарный коэффициент рождаемости впервые с 2021 года вырос до 0,80 против 0,75 годом ранее. Тем временем, общее число родившихся увеличилось на 6,8%. Это второй год подряд с положительной динамикой.

Эксперты связывают текущий рост прежде всего с эффектом «эхо-бумеров». Так, в период с 1991 по 1995 год, после фактического сворачивания политики ограничения рождаемости, в стране родились около 3,6 миллиона детей. Сейчас представители этого довольно многочисленного поколения вступили в возраст, на который традиционно приходится пик рождаемости, отмечает The Guardian. По разным оценкам, только женщин в возрасте чуть старше 30 лет в 2025 году было 1,7 миллиона, что на 9% больше, чем в 2020 году.

Дополнительным фактором стало восстановление числа браков после пандемии коронавируса, когда многие пары откладывали регистрацию отношений. Согласно результатам правительственных опросов, доля молодых людей, планирующих завести детей после вступления в брак, с 2022 по 2024 год выросла на 3,1%. При этом число рождений в течение первых двух лет после свадьбы увеличилось на 10,2%. Это может свидетельствовать о том, что пары, вступающие в брак позже, не откладывают рождение детей.

Однако демографы предупреждают, что эффект «эхо-бумеров» носит временный характер и может ослабнуть уже после 2027 года, когда в детородный возраст начнут вступать менее многочисленные поколения, родившиеся после 1996 года.

За последние два десятилетия Южная Корея направила сотни миллиардов долларов на стимулирование рождаемости, включая выплаты, жилищные субсидии и поддержку детских учреждений, отмечает The Guardian. Однако, по словам экспертов, в стране все еще сохраняются структурные препятствия, такие как высокие цены на жилье, рост расходов на образование, стигматизация родителей на работе и безработица среди молодежи.