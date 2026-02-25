EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Эхо-бумеры» подняли рождаемость в стране с сильнейшим демографическим кризисом

2 минуты чтения 15:20

В Южной Корее впервые за 15 лет зафиксировали рекордный показатель рождаемости. Этому способствовало поколение «эхо-бумеров», которым сейчас чуть больше 30 лет. Об этом пишет The Guardian.  

По данным Министерства данных и статистики Южной Кореи, в 2025 году в стране было зарегистрировано 254 500 новорожденных, что стало крупнейшим годовым приростом за последние полтора десятилетия. Сообщается, что суммарный коэффициент рождаемости впервые с 2021 года вырос до 0,80 против 0,75 годом ранее. Тем временем, общее число родившихся увеличилось на 6,8%. Это второй год подряд с положительной динамикой.

Эксперты связывают текущий рост прежде всего с эффектом «эхо-бумеров». Так, в период с 1991 по 1995 год, после фактического сворачивания политики ограничения рождаемости, в стране родились около 3,6 миллиона детей. Сейчас представители этого довольно многочисленного поколения вступили в возраст, на который традиционно приходится пик рождаемости, отмечает The Guardian. По разным оценкам, только женщин в возрасте чуть старше 30 лет в 2025 году было 1,7 миллиона, что на 9% больше, чем в 2020 году.

Дополнительным фактором стало восстановление числа браков после пандемии коронавируса, когда многие пары откладывали регистрацию отношений. Согласно результатам правительственных опросов, доля молодых людей, планирующих завести детей после вступления в брак, с 2022 по 2024 год выросла на 3,1%. При этом число рождений в течение первых двух лет после свадьбы увеличилось на 10,2%. Это может свидетельствовать о том, что пары, вступающие в брак позже, не откладывают рождение детей.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Однако демографы предупреждают, что эффект «эхо-бумеров» носит временный характер и может ослабнуть уже после 2027 года, когда в детородный возраст начнут вступать менее многочисленные поколения, родившиеся после 1996 года.

За последние два десятилетия Южная Корея направила сотни миллиардов долларов на стимулирование рождаемости, включая выплаты, жилищные субсидии и поддержку детских учреждений, отмечает The Guardian. Однако, по словам экспертов, в стране все еще сохраняются структурные препятствия, такие как высокие цены на жилье, рост расходов на образование, стигматизация родителей на работе и безработица среди молодежи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву