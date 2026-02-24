EN
Ученый нашел способ добывать воду из воздуха

2 минуты чтения 16:43

Лауреат Нобелевской премии по химии Омар Яги разработал технологию получения воды из воздуха. Она может стать спасением для островных государств в случае ураганов и засух, сказал ученый The Guardian.

Изобретение основано на ретикулярной химии — методе создания молекулярно сконструированных материалов, способных извлекать влагу из воздуха даже в засушливых и пустынных условиях. Технологию развивает основанная Яги компания Atoco.

Установка размером примерно с шестиметровый морской контейнер работает на низкопотенциальной тепловой энергии и может производить до тысячи литров чистой воды в сутки. Их можно размещать непосредственно в населенных пунктах, обеспечивая автономное водоснабжение при перебоях с электричеством и водой из-за засухи или разрушений после штормов.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал

Яги, получивший Нобелевскую премию по химии в 2025 году, считает, что технология способна изменить ситуацию в Карибском регионе, где острова регулярно страдают от засух. По его словам, она может помочь странам обеспечивать водой изолированные населенные пункты после ураганов, таких как «Берил» и «Мелисса», оставивших тысячи людей без доступа к воде.

В карибском государстве Гренада, серьезно пострадавшем от урагана «Берил» в 2024 году, технологию Atoco рассматривают как возможное решение для островов Карриаку и Пти-Мартиник. Представитель администрации Карриаку и эколог Дэвон Бейкер сказал журналистам, что автономная работа установок без подключения к электросетям особенно важна для региона, где централизованные системы уязвимы во время шторма.

Яги рассказал, что идея разработки во многом связана с его детством в Иордании, где он жил в условиях нехватки воды и электричества. Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии, он призвал мировых лидеров поддерживать науку и международное сотрудничество для решения климатических и экологических проблем.

