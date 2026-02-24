Великобритания начнет выдавать новый тип виз

Власти Великобритании переходят на новый тип туристических и гостевых виз. Вместо бумажных виз гостям страны и людям, которые летят через британские аэропорты транзитом, будут выдавать визы в электронном формате, говорится на сайте визового центра страны.

«С 25 февраля 2026 года вы можете не получить виньетку (визовую наклейку в паспорте). Это связано с тем, что электронные визы (цифровая запись вашей личности и иммиграционного статуса) заменяют виньетки. Вместо этого вам потребуется создать учетную запись UKVI и получить доступ к своей электронной визе, чтобы увидеть предоставленное вам разрешение до поездки в Великобританию», — сообщает визовый центр Великобритании.

При этом сама процедура подачи документов на получение визы не меняется, отмечает телеграм-канал «Улететь». Визит в визовый центр для сдачи биометрии остается обязательным. Однако Великобритания не отказывается полностью от выдачи вклеиваемых бумажных виз. Формально оба варианта: и виньетки, и электронные визы — будут сосуществовать в правовом поле.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

За последние два года страна в три раза уменьшила количество отказов в визах для россиян. По данным официального сайта правительства Великобритании, 92% заявлений на визы от граждан России были одобрены, тогда как еще в 2023 году количество разрешений на въезд составляло 77%. Великобритания не вводила никаких ограничений на въезд для туристов из России.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года стоимость выездной визы в Египет подорожает до 30 долларов. Новые правила действуют для прилетающих в международные аэропорты Каира, Хургады и городов Средиземноморья. Там по прилету туристам будут вклеивать две марки — одну номиналом 25 долларов и дополнительную номиналом 5 долларов.