EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: в России появился «черный список» стран для вербовки военных

2 минуты чтения 18:36

Тем, кто вербует иностранцев для участия в войне с Украиной на стороне России, выдали «черный список» из 36 стран, выяснили «Важные истории».

По информации журналистов, стоп-лист государств, где нельзя искать наемников, распространяют между собой вербовщики, которые работают на арабоязычных направлениях.

В перечень попали африканские и арабские страны, а также другие «дружественные» России государства, в частности Китай, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран и Венесуэла, рассказали «Важные истории».

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Неизвестно, кто и на каком уровне принял решение запретить вербовать граждан этих стран, говорится в материале. Стоп-лист мог стать результатом дипломатических контактов, отметили журналисты.

Не отправлять своих граждан на войну с Украиной просили Индия, Шри-Ланка, Непал и Иордания. В итоге Москва согласилась не вербовать индийцев, ланкийцев и иорданцев. С подобной просьбой также выступили власти Кении — в итоге страна попала в «черный список» для рекрутеров, который есть в распоряжении «Важных историй».

При этом перечень может быть неполным, подчеркнули журналисты. Так, в феврале в список могли быть добавлены Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали — об этом писал блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари. По его словам, эти сведения ему передал передал офицер российских вооруженных сил.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Данные о расширении стоп-листа не подтвердил центр отбора на контракт, который ранее распространил список из 36 стран, рассказали «Важные истории». Журналисты убедились, что центр продолжает вербовать наемников, например, из Колумбии.

К осени 2025 года Россия завербовала больше десяти тысяч иностранных наемников, говорится в материале со ссылкой на данные украинского проекта «Хочу жить». На страны, которые теперь попали в «черный список», приходилось 37% от общего числа иностранцев. Лидерами среди стран из стоп-листа по числу завербованных наемников оказались Куба (свыше тысячи человек), Непал (около 800 жителей) и Шри-Ланка (более 700 человек).

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Как отметили «Важные истории», наибольшее число наемников приходится на страны ЕАЭС: Таджикистан (более 1500 человек), Беларусь (свыше 1300) и Казахстан (более 1100). За пределами союза Россия в 2025 году наиболее активно рекрутиловала жителей Ганы, Камеруна и Кении — на фронт отправились как минимум по 100 человек из каждой из этих стран, следует из данных «Хочу жить», находящихся в распоряжении журналистов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине