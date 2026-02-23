СМИ: в России появился «черный список» стран для вербовки военных

Тем, кто вербует иностранцев для участия в войне с Украиной на стороне России, выдали «черный список» из 36 стран, выяснили «Важные истории».

По информации журналистов, стоп-лист государств, где нельзя искать наемников, распространяют между собой вербовщики, которые работают на арабоязычных направлениях.

В перечень попали африканские и арабские страны, а также другие «дружественные» России государства, в частности Китай, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран и Венесуэла, рассказали «Важные истории».

Неизвестно, кто и на каком уровне принял решение запретить вербовать граждан этих стран, говорится в материале. Стоп-лист мог стать результатом дипломатических контактов, отметили журналисты.

Не отправлять своих граждан на войну с Украиной просили Индия, Шри-Ланка, Непал и Иордания. В итоге Москва согласилась не вербовать индийцев, ланкийцев и иорданцев. С подобной просьбой также выступили власти Кении — в итоге страна попала в «черный список» для рекрутеров, который есть в распоряжении «Важных историй».

При этом перечень может быть неполным, подчеркнули журналисты. Так, в феврале в список могли быть добавлены Аргентина, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбия, Ливия и Сомали — об этом писал блогер из Ирака Мустафа аль-Ясари. По его словам, эти сведения ему передал передал офицер российских вооруженных сил.

Данные о расширении стоп-листа не подтвердил центр отбора на контракт, который ранее распространил список из 36 стран, рассказали «Важные истории». Журналисты убедились, что центр продолжает вербовать наемников, например, из Колумбии.

К осени 2025 года Россия завербовала больше десяти тысяч иностранных наемников, говорится в материале со ссылкой на данные украинского проекта «Хочу жить». На страны, которые теперь попали в «черный список», приходилось 37% от общего числа иностранцев. Лидерами среди стран из стоп-листа по числу завербованных наемников оказались Куба (свыше тысячи человек), Непал (около 800 жителей) и Шри-Ланка (более 700 человек).

Как отметили «Важные истории», наибольшее число наемников приходится на страны ЕАЭС: Таджикистан (более 1500 человек), Беларусь (свыше 1300) и Казахстан (более 1100). За пределами союза Россия в 2025 году наиболее активно рекрутиловала жителей Ганы, Камеруна и Кении — на фронт отправились как минимум по 100 человек из каждой из этих стран, следует из данных «Хочу жить», находящихся в распоряжении журналистов.