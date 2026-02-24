EN
Криминал

Мужчина напоил связанного ребенка и надругался над ним

2 минуты чтения 18:16

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 12 годам колонии строгого режима Дмитрия Попкова, сообщили в пресс-службе судов города.

Там рассказали, что подсудимого признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Суд установил, что в 2024 году пьяный Попков привязал мальчика к стулу, напоил спиртным, дождался, пока он уснет, после чего совершил в отношении него «иные действия сексуального характера». Какие именно — не уточняется.

Попков не признал вину. Суд также обязал его выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным петербургского телеканала «78», Попкову 42 года и до ареста он работал дворником. Насилие, как утверждается, мужчина совершил в июле 2024 года. «МК» рассказал, что фигурант заманил мальчика в свою квартиру в доме на проспекте Наставников.

В полицию, по информации «78», обратилась мать пострадавшего, которая узнала о произошедшем. После этого Попкова задержали у него дома, добавил «МК».

Ранее суд в Челябинске приговорил 21-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за сексуализированное насилие в отношении его несовершеннолетней двоюродной сестры.

Суд установил, что подсудимый в период с января по март 2025 года трижды изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру, а также трижды совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

