Россиянин несколько месяцев насиловал несовершеннолетнюю сестру

Суд в Челябинске приговорил 21-летнего местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за сексуализированное насилие в отношении его несовершеннолетней двоюродной сестры. Об этом говорится в пресс-релизе Металлургического районного суда.

Мужчину признали виновным в шести особо тяжких преступлениях «против половой неприкосновенности несовершеннолетней», которые он совершил в период с января по март 2025 года.

Подсудимый трижды изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру, а также трижды совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера», говорится в пресс-релизе суда. О каких именно действиях идет речь — не уточняется.

Преступление удалось раскрыть благодаря матери потерпевшей, которая обнаружила в телефоне своей дочери «компрометирующую переписку». «Судебный процесс выявил шокирующие детали – подсудимый действовал расчетливо, выбирая время, когда рядом никого не было», — добавили в суде.

Помимо срока в колонии суд также назначил подсудимому ограничение свободы на год, которое мужчина будет отбывать после освобождения.

Ранее суд в Москве арестовал местного жителя по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки, с которой познакомился в сети. По версии следствия, 22 января обвиняемый написал 13-летней школьнице в одном из мессенджеров и договорился с ней о встрече. На следующий день он привел ее в квартиру одного из жилых домов, расположенных на улице Нижняя Первомайская, напал на нее и «совершил преступления против ее половой неприкосновенности».

После этого потерпевшая рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям об изнасиловании и «насильственных действиях сексуального характера».