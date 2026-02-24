EN
EN
Криминал

Мужчина зарубил отца топором за отказ взять на себя вину за смертельную аварию

16:33 24 февраля

В Алтайском крае задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве своего отца. По версии Следственного комитета, подозреваемый зарубил его топором за отказ взять на себя вину смертельный автонаезд на женщину.

Согласно предварительным данным, сегодня утром, 24 февраля, подозреваемый был за рулем собственной машины, когда на одной из улиц в селе Кулунда наехал на 63-летнюю женщину. Пешеход погибла от полученных травм, а водитель скрылся с места преступления, сообщили в Следственном комитете.

«После произошедшего мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять вину в дорожно-транспортном происшествии на себя, однако услышал отказ. Взяв топор, он нанес множественные удары по голове и телу отца, от которых он скончался на месте происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемого задержали по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в Следственном комитете.

Ранее в Омске местный житель зарезал свою мать, а также избил битой отца, сестру и девушку. По версии прокуратуры, инцидент произошел после ссоры подозреваемого со своей девушкой. Отмечается, что та позвонила матери мужчины и вскоре она пришла на место происшествия. 

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал

«Нанес ей телесные повреждения. Женщина скончалась на месте», — сообщили в прокуратуре.

Домой к подозреваемому также пришла его сестра, находившаяся в момент случившегося неподалеку. По данным телеграм-каналов «Инцидент Омск» и «Новости Омска | Жесть», сестра и девушка нападавшего смогли спастись, выпрыгнув из окна. Отмечалось, что мать жителя Омска пыталась успокоить сына, однако тот в ответ зарезал ее ножом.

Телеграм-каналы также сообщили, что после убийства матери мужчина якобы отправился «громить квартиры соседей», а затем вышел из подъезда и направился в городскую больницу. Там он, как отмечается, с битой погнался за женщиной с детьми, которой удалось спрятаться в туалете. Тогда мужчина стал «ломиться» в кабинеты, говорилось в публикациях телеграм-каналов.

