EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: россиянин зарезал мать и избил битой родственников

2 минуты чтения 19:48

Житель Омска зарезал свою мать, а также избил битой отца, сестру и девушку, рассказали телеграм-каналы «Инцидент Омск» и «Новости Омска | Жесть».

Очевидцы рассказали журналистам, что мужчина «внезапно впал в состояние неконтролируемой ярости». Сначала он убил жившего дома кота, после чего с битой и ножом напал на своих родственников, заявили телеграм-каналы.

Сестра и девушка нападавшего, как утверждается, смогли спастись, выпрыгнув из окна. При этом в публикациях не уточняется, на каком этаже была квартира. Телеграм-каналы рассказали, что мать жителя Омска пыталась успокоить сына, но сделать ей этого не удалось — мужчина зарезал ее ножом.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

В областной прокуратуре подтвердили NGS55 факт происшествия. По данным ведомства, житель Омска поссорился со своей девушкой. Та позвонила матери мужчины, которая вскоре пришла на место происшествия. Домой к нападавшему также пришла его сестра, находившаяся в момент случившегося неподалеку.

Нападавшего задержали и заключили под стражу, отметили в NGS55. Его сестра и девушка находятся в больнице, выяснили журналисты.

По версии телеграм-каналов, после убийства матери мужчина отправился «громить квартиры соседей», а затем вышел из подъезда и направился в городскую больницу номер два. Там житель Омска с битой погнался за женщиной с детьми, которой удалось спрятаться в туалете. Тогда нападавший начал «ломиться» в кабинеты, говорится в публикациях.

Гардеробщица и охранник больницы начали разговаривать с мужчиной, чтобы отвлечь его, после чего нападавший вышел из здания, где его задержали полицейские, утверждают телеграм-каналы. Подтверждений этой информации нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть