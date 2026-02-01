СМИ: россиянин зарезал мать и избил битой родственников

Житель Омска зарезал свою мать, а также избил битой отца, сестру и девушку, рассказали телеграм-каналы «Инцидент Омск» и «Новости Омска | Жесть».

Очевидцы рассказали журналистам, что мужчина «внезапно впал в состояние неконтролируемой ярости». Сначала он убил жившего дома кота, после чего с битой и ножом напал на своих родственников, заявили телеграм-каналы.

Сестра и девушка нападавшего, как утверждается, смогли спастись, выпрыгнув из окна. При этом в публикациях не уточняется, на каком этаже была квартира. Телеграм-каналы рассказали, что мать жителя Омска пыталась успокоить сына, но сделать ей этого не удалось — мужчина зарезал ее ножом.

В областной прокуратуре подтвердили NGS55 факт происшествия. По данным ведомства, житель Омска поссорился со своей девушкой. Та позвонила матери мужчины, которая вскоре пришла на место происшествия. Домой к нападавшему также пришла его сестра, находившаяся в момент случившегося неподалеку.

Нападавшего задержали и заключили под стражу, отметили в NGS55. Его сестра и девушка находятся в больнице, выяснили журналисты.

По версии телеграм-каналов, после убийства матери мужчина отправился «громить квартиры соседей», а затем вышел из подъезда и направился в городскую больницу номер два. Там житель Омска с битой погнался за женщиной с детьми, которой удалось спрятаться в туалете. Тогда нападавший начал «ломиться» в кабинеты, говорится в публикациях.

Гардеробщица и охранник больницы начали разговаривать с мужчиной, чтобы отвлечь его, после чего нападавший вышел из здания, где его задержали полицейские, утверждают телеграм-каналы. Подтверждений этой информации нет.