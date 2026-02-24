EN
2 минуты чтения 21:16 | Обновлено: 21:18
Десятки тигров погибли из-за крайне заразного вируса

Власти Таиланда расследуют детали гибели 72 тигров. Животные скончались в городе Чиангмай, расположенного на севере страны, сообщает Би-би-си.

Тигры погибли в частных парках Tiger Kingdom Mae Taeng и Tiger Kingdom Mae Rim, где посетителям разрешали трогать животных руками. Так, с 8 по 19 февраля в первом парке погибли 51 тигр, во втором — 21.

«Подобных трагедий было бы гораздо меньше, если бы туристы держались подальше от тигров», — говорится в заявлении организации «Люди за этичное обращение с животными» (Peta Asia).

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Тигры скончались стремительно, менее, чем за две недели. В образцах, взятых у хищников, обнаружили вирус собачьей чумы. При этом власти Таиланда до сих пор не подтвердили, как именно произошла вспышка инфекции, отмечает Би-би-си.

«Лечение больных тигров сильно отличается от лечения собак и кошек. Домашние животные живут рядом с нами, и при появлении симптомов мы можем быстро отреагировать и начать лечение. Тигры же не живут в тесном контакте с людьми. К тому времени, как мы поняли, что они больны, было уже слишком поздно», — заявил генеральный директор департамента развития животноводства Таиланда Сомчуан Ратанамунгкланон.

Сомчуан добавил, что медики и ветеринары уже собрали образцы биоматериалов с тел тигров. Также исследованию подверглась курица, которую ели животные: работники парков предположили, что именно  сырое мясо стало причиной заражения тигров.

Так, в 2004 году, в тигрином зоопарке провинции Чонбури, произошла вспышка птичьего гриппа. Тогда погибли около 150 тигров, часть из них, как пишет Би-би-си, подверглась эвтаназии, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Издание пишет со ссылкой на специалистов, что крайне заразный вирус собачьей чумы поражает дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы собак. Однако он может поражать и крупных кошек. На данный момент распространение инфекции удалось остановить, и тигры перестали погибать. 

Фото:Pixabay

